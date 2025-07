Trasladaron "a pie" por la ruta 34 a una mujer accidentada

Las imágenes fueron virales por la redes sociales, donde se puede apreciar a personal del hospital Joaquín Castellanos, trasladando sobre una camilla hacia el hospital de Gral. Güemes, a una persona herida en accidente de tránsito, generó muchas críticas y preocupación en la comunidad, al desconocer los motivos por los cuales no se hizo uso de una ambulancia para realizar dicho traslado. El incidente tuvo lugar el pasado jueves, cuando una mujer que intentó cruzar la ruta nacional 34, a la altura del hospital Castellanos, fue colisionada por una camioneta 4x4 conducida por un joven que circulaba con destino a la localidad de Perico, la mujer resultó con politraumatismos, requiriéndose la presencia de una ambulancia. Desde el hospital, salieron en forma peatonal para asistir a la víctima, personal de enfermería y un médico, quienes le brindaron una primera atención en el lugar, la estabilizaron y luego la subieron a una camilla para trasladarla hacia el sector de emergencias, empujado la camilla por sobre la ruta 34, las imágenes que reflejaban esta situación, provocaron reacciones distintas en la comunidad.

Sobre el tema, el gerente del hospital Dr. Daniel Rallé explicó: "Lamentablemente en el momento en que tuvo lugar el accidente, las dos ambulancias que tenemos en condiciones, se encontraban prestando un servicio de urgencia, una de ellas con un viaje a Salta. Una tercera ambulancia con la que contamos, es muy vieja, por lo general no sale. Cuando se intentó ponerla en movimiento no lograron hacerla arrancar, no podíamos dejar de asistir a la víctima del accidente, por lo que se decidió que el personal de emergencia se traslade en forma peatonal hasta el lugar, a solo metros del ingreso al hospital, para realizar la atención".

"Una vez que el médico la revisó, le colocaron un cuello ortopédico, la estabilizaron con una tabla espinal de inmovilización, la subieron a una camilla, para luego concretar el traslado hacia el hospital cruzando por la cinta asfáltica" indicó.

"Creo que la decisión fue la acertada, cuando ingresó a emergencia se completó su atención, quedando internada por las heridas sufridas. Considero que es mucho más importante salvar una vida si contamos con una forma alternativa de hacerlo, que quedarnos a esperar por contar con todos los elementos que marca el protocolo" finalizó manifestando el Dr. Rallé.

El municipio de Gral. Güemes, espera desde hace bastante tiempo el arribo de una nueva ambulancia, que forma parte de un compromiso asumido desde el ministerio de salud. El hospital Castellanos es un hospital regional de complejidad 4, que atiende a pacientes de varias otras localidades, tiene jurisdicción sobre una ruta nacional y dos provinciales, los accidentes, tanto sobre las rutas como en el centro de la ciudad, tienen una frecuencia de dos a tres por día, con una alta demanda de insumos y ambulancias, de las cuales por razones económicas, lamentablemente muchas veces el hospital carece.