Hay que consultar a un veterinario antes de llevar perro a una casa

En los últimos tiempos se viene registrando un preocupante aumento en el número de mordeduras de perros a niños en la provincia. Las autoridades de Salud Pública han emitido alertas, instando a los padres y a los propietarios de mascotas a tomar medidas preventivas para evitar estos incidentes. Desde el Colegio de Veterinarios de Salta fomentan la consulta ante los especialistas antes de adoptar o comprar una mascota.

El martes último, una niña de tres años fue derivada desde Metán al Hospital Público Materno Infantil luego de sufrir un ataque grave por parte de un perro, que le provocó lesiones críticas en la cabeza, rostro, cuero cabelludo, cráneo y otras regiones del cuerpo. La menor fue trasladada de urgencia por la red de derivación provincial, ingresando al nosocomio pediátrico en estado delicado.

El director médico del HPMI, Eduardo Calvo, detalló que "la paciente ingresó con mordeduras graves, con compromiso de tejidos blandos y estructuras óseas, incluido un trauma craneoencefálico grave, fractura y hundimiento de cráneo, así como fracturas de huesos faciales y desgarros extensos de rostro y cuero cabelludo.

Se activó un trabajo interdisciplinario que incluyó a los equipos de emergencia, cirugía pediátrica, cirugía general, neurocirugía, odontología, cirugía plástica, cuidados intensivos, enfermería, anestesia, instrumentación quirúrgica, diagnóstico por imágenes, auxiliares de transporte, seguridad, limpieza, intensivistas, cardiólogos, personal de laboratorio, entre otros. Las lesiones fueron severas y hubo que intervenir quirúrgicamente para reconstruir estructuras óseas faciales comprometidas y se logró estabilizar a la paciente.

En todas las recomendaciones hay una que es común a todas: adopciones, compra, regalos, si es hembra o macho, de raza o callejero. "Hay que castrar a todos", dijo Murga.

La niña permanece en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y el equipo asistencial monitorea permanentemente la evolución de la niña para detectar eventuales complicaciones neurológicas o daño en nervios periféricos. La paciente deberá afrontar un prolongado tratamiento interdisciplinario, con futuras cirugías reconstructivas y seguimiento integral.

Palabra del profesional

En tanto que el presidente del Colegio de Veterinarios de Salta, Federico Murga, fue consultado por El Tribuno sobre la problemática. El especialista dijo que hay razas que tienen un carácter fuerte. Son los potencialmente agresivos como el pitbull, el rottweiler, el policía, el dogo argentino y el bull terrier. Son todas razas que tienen un carácter fuerte y que si en la familia no saben dominar a estos animales, se puede complicar.

Explicó que los perros siguen el instinto de la jauría en donde siempre hay un alfa. Si la familia tiene miembros de carácter débil, el perro domina a la familia; el perro asume el rol del alfa.

¿Qué es lo que recomiendan los especialistas?

"Lo que se recomienda desde el Colegio de Veterinarios es que si vos estás por adoptar un perro o estás por llevar una mascota a la casa, que te acerques al veterinario a preguntar tu situación. Un médico veterinario va analizar tu espacio, tu tiempo y cómo está conformada tu familia. Porque si vos tenés chicos pequeños de 3, 4, hasta 10 años, yo no te voy a recomendar una raza de las potencialmente agresivas, aunque esté de moda", dijo.

Y agregó Murga: "Porque hay una raza que está de moda, el american bully, el pitbull blue; toda clase de raza de pitbull. Entonces voy a decir: no. Veamos qué espacio tenés. Porque si vos no tenés espacio, no tenés tiempo, y los chicos que vienen le tiran la oreja, le muerden esto y lo otro; y el perro puede reaccionar. O bien cuando el perro está comiendo, si vos de chico no lo acostumbrás a sacarle el alimento de la boca o darle su espacio para que coma y venga el nene y lo empiece a molestar; el puede ser agresivo. Pero son reacciones normales de un perro hasta de un mestizo, de un chiquito".

¿Por qué se llama a estas razas potenciales? Porque una mordida de estos perros causa mucho daño. Entonces el caniche, el chihuahua, tiene un carácter que parece 10 veces más malo que un pitbull, pero la mordida de ellos no causa tanta lesión como la de un pitbull.

"Yo tuve un caso que tuve que ir a una casa porque un pitbull de 2 años, súper bueno, un día le agarró la locura y atacó a la nietita de 2 años de una mujer. Le lastimó toda la cara y la cabeza, y a la abuela le agarró los dos brazos. Pero después el perro como uno lo veía y era muy bueno ¿Qué se hace en esos casos? Castrarlo, tenerlo, pero la familia se quedó con miedo. Qué es lo que sucede, que en el 80% de los casos terminan en la eutanasia del perro", dijo el doctor.

Es por eso que la opinión colegiada dice que hay que consultar al veterinario para saber las condiciones en las que vivirá la mascota, el espacio, los integrantes de la familia y la peligrosidad que tiene cada raza. Lo mismo para quien quiere regalar un perro; se debe consultar.

Por último, la recomendación es para aquellos que tienen un perro mordedor y lo entregan a alguien que tiene un campo o un galpón. Deben informar que el perro es potencialmente violento.