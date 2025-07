La Ciudad tiene en carpeta la creación de una planta de reciclaje

La Municipalidad de Salta viene realizando operativos de descacharrado en los barrios. En el último operativo, el retiro de cacharros se realizó en Santa Lucía, La Ribera y General Arenales, y en ese momento, el director general de Cambio Climático, Gonzalo Garcete, contó que "hasta la fecha ya hemos logrado retirar prácticamente 540 toneladas de chatarras y residuos".

El Tribuno se comunicó con Garcete quien dio precisiones y otros datos muy interesantes. "Las 540 toneladas de chatarra se vienen juntando desde octubre del año pasado, que empezamos con el Plan de Manejo del Dengue. Sé que se hizo anteriormente, pero ponemos el punto de partida esa fecha como que empezamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud, con el equipo Vector de Nación y con el Ejército", precisó Garcete.

¿Y cómo se logra ese trabajo articulado? Lo que hizo la Municipalidad es presentar un plan de trabajo contra dengue. Si bien no es competencia el municipio, pero este tiene que hacer un trabajo articulado para este algunos procedimientos preventivos; y el descacharrado es preventivo.

"Ahí nos dimos cuenta que el retiro de basura tiene una gran demanda en algunos barrios. Empezamos a hacer el descacharrado durante todo el año y continuado para que en definitiva sea una metodología no solamente preventiva contra el dengue, sino también para eliminar los residuos que la gente tiene en su domicilio", dijo Garcete.

Los operativos de descacharrado de la Municipalidad de Salta son complementarios a otras actividades como el Neumatón y Raeetón, que tienen como objetivo prevenir focos infecciosos tanto dentro de las viviendas como en la vía pública. Además, se realizan tareas de limpieza de microbasurales que afectan la salud de las personas y con higiene urbana.

Y la gente responde. Aseguran que está teniendo muy buena participación de los vecinos que aprovechan estos operativos para deshacerse de diversos residuos.

En los operativos se trabaja junto al Ejército Argentino y personal del área de Vectores del Ministerio de Salud de la Nación.

"Nos dimos cuenta que hay mucha gente que tiene chatarra o basura en su casa y que, por cuestiones económicas, por ejemplo, para contratar un contenedor, no se puede llevar la basura; son residuos que están ahí, en la ciudad, pero que no están eliminados. Así que el descacharrado lo que viene es a eliminar ese tipo de residuos, que la gente por uno u otro motivo no lo puede eliminar bien", explicó Garcete.

Y otra cosa que dicen los sanitaristas, es que justamente este es el momento para descacharrar antes de que llegue el verano. "Si uno elimina constantemente la chatarra. La idea es llegar a la época estival, la época de lluvia, y no tener ese tipo de recipientes que acumulen agua. Yo creo que el gran éxito de la temporada última del dengue, que no haya habido tantos casos, fue por eso también. Poder comenzar de forma temprana, pasar el verano cuando más llovía, y ya con el descacharrado realizado desde septiembre, octubre, son cosas que antes no se hacía; siempre se trabajaba cuando ya estaba en pleno brote", contó.

Todos los operativos, incluidos el Raeetón y el Neumatón son parte de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos. Lo mismo que los microbasurales. Y para dentro de poco van a alargar lo que son los ecopuntos, que es una forma de organizar los microbasurales a través de contenedores. La idea es que los vecinos tengan un lugar donde pueda llevar su basura sin ser multados. El objetivo de la Municipalidad es evitar que haya microbasurales y basura en la vía pública, de cualquier tipo.

Entonces, para la próxima, ya van a tener un nuevo descacharrado que será informado oportunamente. El próximo neumatón va a ser el 31 de julio; que se hacen en el CCM. Y todos los meses van a tener un Raeetón más la ampliación de los ecopuntos que ya largarán en las próximas semanas.

Podas

Es un tema que molesta mucho en los barrios de la periferia de la ciudad. "La gente, en general, realiza las podas de sus plantas. La Municipalidad también realiza la poda. Ahora bien, a todo ese residuo lo llevan al Vivero Municipal ya que ahí tenemos una chipiadora, que es una máquina encargada de trozar en partes más pequeñas, el resto de podas y utilizarlo como abono para hacer el compostaje, para tener tierra fértil para las plantas. Lo que pedimos a los vecinos es que lleven los restos de sus podas", dijo el director de Cambio Climático.

El reciclaje es lo que se viene. Eso es lo que se está estudiando y analizando para el tratamiento de los residuos. Dentro de este plan integral lo que se analiza no fuerza es la creación de una planta de reciclaje, algo que la ciudad todavía no lo tiene, y que puede venir en cualquier momento.