UWC: una salteña becada en EEUU invita a postularse

"Muchas veces uno en un barrio chiquito dice 'es imposible irse o es imposible conocer a alguien'. A mí me pasó cuando conocí a alguien de Afganistán y dije 'guau, qué locura'. Y sin embargo, es una realidad y una posibilidad". Quien habla es Emilce Antonella Fabián, una joven salteña de 21 años que hoy cursa una doble carrera universitaria en Estados Unidos gracias a una beca internacional del programa UWC (United World Colleges), una red global de colegios que promueve la educación como herramienta de cambio.

Durante una transmisión en vivo por el streaming de El Tribuno, Emilce compartió su historia, sus aprendizajes y una invitación abierta: "Esta es una oportunidad gigante que está disponible para todos. Las postulaciones están abiertas hasta el 20 de julio, así que por favor, avísenle al nieto, al sobrino, al hijo, a lo que sea", dijo.

Oriunda de barrio Santa Ana I, de zona sur, Emilce hizo la primaria en la escuela César Fermín Perdiguero y el secundario en el colegio 11 de Septiembre. "Hace como cuatro años me entero, gracias a una tía que lo ve en El Tribuno, que había una beca que se llamaba UWC. Yo decía 'imposible, no hay forma de que pueda pagarme esto', y mi papá me dijo: 'bueno, aplicá igual'. Apliqué por curiosidad, pasé cinco etapas y me eligieron. Así llegué al Atlantic College, en Gales", recordó.

Su experiencia en el Reino Unido fue transformadora. "Estudié en un castillo. Era muy bonito, con bosque y mar. Pero lo más importante fue conocer gente grandiosa, de todas partes del mundo. UWC busca crear una idea de futuro en paz, juntando personas tan diferentes con un mismo objetivo: construir un mundo mejor".

El 70% de los estudiantes seleccionados por UWC recibe becas completas o parciales, según la situación económica de su familia. No es necesario saber inglés para postularse a UWC: el programa brinda acompañamiento lingüístico durante la experiencia.

Tras graduarse del colegio internacional, Emilce accedió a una beca para estudiar en Lake Forest College, cerca de Chicago. Hoy cursa dos carreras: Historia, y Sociología y Antropología. "Me gustaría trabajar en organizaciones o en ejes comunitarios. Me gusta el trabajo con la gente, poder hacer un cambio real, devolver un poquito de todo esto que viví como una oportunidad".

Emilce está de visita en Salta por el receso de verano del hemisferio norte. Ya cursó dos años de universidad y le quedan dos más. Mientras disfruta de la familia y de su comunidad, se propone difundir el programa que cambió su vida. "El Comité Nacional Argentino se esfuerza mucho en que se conozca UWC en todas las provincias, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Es un trabajo voluntario increíble", destacó.

Emilce con compañeros en el Atlantic College, en Gales.

Sobre los requisitos para postularse, explicó: "Tienen que haber nacido entre el 15 de agosto de 2007 y el 14 de agosto de 2010, ser ciudadanos argentinos o nativos por opción, y haber terminado el décimo año de escolarización, que sería tercer año de secundaria".

También aclaró un punto fundamental: "No es necesario saber inglés. Yo me fui sin saber el idioma. Sabemos que aprender inglés muchas veces depende de la clase económica, y UWC es para todo el mundo. Después hay muchísima ayuda en los colegios. Es un desafío, sí, pero se puede".

Joaquín Chica, estudio en UWC Mahindra en India de 2021 a 2023; ahora está en Vermont.

En cuanto al aspecto económico, señaló que "las becas se otorgan según la necesidad de cada familia. Puede ser una beca parcial o completa, pero el comité intenta muy fervientemente que nadie se quede afuera por cuestiones de dinero".

El programa UWC ofrece plazas en colegios de distintos países: desde India, Costa Rica o Tanzania, hasta Noruega o Estados Unidos. Todos siguen el Bachillerato Internacional (IB), equivalente a cuarto y quinto año del secundario, y promueven una formación académica exigente combinada con el compromiso social y el trabajo intercultural.

"Lo más lindo es que se crea un sentimiento de familia tan grande que, incluso después de graduarte, siempre hay alguien a quien podés acudir. Te sentís acompañado todo el tiempo", afirmó. Para quienes quieran postularse o conocer más detalles, pueden ingresar a ar.uwc.org o buscar "UWC Argentina" en redes sociales.

Desde su experiencia, Emilce concluyó: "Creo que esa es la idea de UWC: juntar conocimiento, volver y hacer un impacto en las comunidades. Por eso quiero seguir preparándome, para después volver y hacer un cambio real en mi barrio y en mi ciudad".

UWC cuenta con 18 colegios en cuatro continentes, dirigidos principalmente a jóvenes de 16 a 18 años, donde se combina el Bachillerato Internacional (IB) con aprendizaje experiencial, servicio comunitario y actividades al aire libre. Los estudiantes son seleccionados por comités nacionales en 159 países, según su potencial, y el 70% accede a becas completas o parciales. Tiene más de 60.000 graduados.