VIDEO: “El cuerpo habla, pero hay que escucharlo. Y el placer también es un derecho"

El Tribuno recibió la visita de la doctora Florencia Herrera, médica ginecóloga y sexóloga, quien desde hace años impulsa un enfoque cercano y libre de tabúes para hablar de la salud sexual femenina. Su estilo directo, su capacidad para conectar con diferentes generaciones de mujeres y su apuesta por la educación en salud con humor la convirtieron en una referente. En esta entrevista, habla de los mitos heredados, el valor de escucharse, la sobrecarga femenina, la menopausia y los talleres que dicta en Salta y otras ciudades.

A lo largo de de estos años has pasado por distintas etapas como la mujer..

- Creo que en el ejercicio de la profesión médica que es maravillosa especialmente en la tocoginecología y las mujeres tenemos tantas etapas y en todas las etapas hay siempre algún algún bache, algún bache, así que durante todos estos años tratando de educar, de formar, de aprender este, tan difícil ser mujer.

Cómo fue cambiando la atención y los requerimientos de las mujeres en el consultorio

- Sí, sin duda el digamos los cambios sociales, los cambios tecnológicos, los cambios en la ciencia, el el poder haber encontrado la causa muchas cosas, Hemos evolucionado en todos sentidos, médico, científico, tecnológico y social también. Hoy amis pacientes les digo: "Hay una generación que sacrificó su vida por ustedes". Y es mi generación porque en la época que nosotras menstruábamos los primeros ciclos, nuestras madres, enseñadas por nuestras abuelas, hablando de lo de lo generacional, no te podés bañar estando menstruando porque no te vas a morir. Esta noche te vas a morir este de un trombo. Había una creencia, un montón de mitos que era increíble. Nosotros hemos sacrificado nuestra vida porque con mis compañeras a esa edad, 15, decíamos, no puede ser, tuve una semana sin bañarte, sin lavarte la cabeza, íbamos de a una probando. Hoy por hoy, las chicas que inician sus ciclos menstruales y no pasa nada. Otros ejemplos, es que nuestras abuelas no asistían mucho al médico. Solo para parir. No estaba el concepto del control ginecológico este y ahí en el paralelo se va avanzando. La importancia del control, la importancia de diferenciar, este que es normal de lo que no. Lo importante es escuchar nuestro cuerpo. Sabemos cómo es cuando descansamos, cuando no pudimos descansar, este el mismo ciclo. Si bien tenemos un gran ciclo de 12 a 50. Cada ciclo de cada mes si este mes fue diferente eh está cambiando con el tiempo.

Hay una generación, sobre todo las mujeres mayores de 60, 70, que no se hacen controles

- Sí. Y esto de comparar las generaciones y las miradas, a mí me encanta. De nuestras abuelas para arriba, ir al ginecólogo era un prácticamente un acto con un simbolismo importante. Las mujeres llevaban sus toallas, esto de que seguramente alguna vez escuchar tenían la bombacha para el médico. Pero bien decís que esas generaciones asumían que el control médico era el estado de reproducción, porque estoy sexualmente activa y a veces lo van pasando, de hecho hace poquito un adolescente que empezó su vida sexual, le digo, "Bueno, ya debes hacerte el control ginecológico." Pero me dijeron que después de los 20. Si bien el inicio de las relaciones sexuales, por supuesto que marca un antes y un después en la salud de la mujer no es exclusivo del momento activo. No todo lo que nos pasa está relacionado con la sexualidad. De hecho, una persona que nunca se embaraza en su vida tiene riesgos diferentes a la que tuvo cinco nacimientos. Las dos van a tener riesgos, son diferentes y no tener vergüenza de ir al médico y hacer los controles y hay técnicas para las personas que ya pasaron unos años o que a lo mejor no están sexualmente activas, así que nuestras abuelas.

Sabemos que con el paso de los años también nuestras hormonas van cambiando, así como las que tuvimos a los 15, como las que tenemos a los 50, 55 y eso también afecta toda una estructura

- El concepto del control ginecológico siempre está visto desde el punto de vista oncológico. Y fue muy marcado los medios de comunicación, la prevención de salud, la promoción, hay que hacerse el Pap, mamografía, prevención del cáncer de mama. Y de de hecho, hoy por hoy ha disminuido la mortalidad por estos tipos de cáncer. Por todo esto, por el diagnóstico precoz, por los tratamientos que han ido mejorando, los medicamentos, es decir que hoy por hoy que una persona muera por un cáncer de mama, muera por un cáncer de cuello, ha disminuido muchísimo por todo esto. No estamos a cero, pero ha disminuido, hay que seguir trabajando. Pero no es la primera causa de muerte. Lamentablemente morimos por problemas asociados al corazón, al sobrepeso, a la obesidad. Hoy sabemos que esas ganancias excesivas de peso en el embarazo embarazo, los riesgos de diabetes gestacional, todo ha ido sumando, cuando se instala la menopausia, todo eso suma.

Por ahí nuestras abuelas, tenían una vida distinta, tal vez con menos responsabilidades porque hoy las mujeres trabajamos, vemos la casa, vemos los chicos a veces incluso hay mujeres que tienen hasta dos tres trabajos y eso también tiene que ver con nuestra salud sexual y reproductiva..

- Pero sin duda, ese cambio social fue llevando este y está bueno en este mensaje que si una mujer de hoy está en pareja, tiene su pareja y tiene su trabajo, yo siempre le digo, "Párate un segundo y veamos, ¿necesito trabajar doble jornada?, ¿cómo va el vínculo con mi pareja? Porque es muy bueno en el feminismo los derechos del trabajo, igualar los salarios, pero esto que vos marcas el rol y la función es en la casa, la mujer por más que diga quiero que mi marido no, prefiero hacerlo yo, me siento contenta hacerlo, no lo sabe hacer, lo hace mal, después me genera doble trabajo. Entonces esa sobrecarga que tenemos de los dos trabajos, el de la casa y el de afuera de la casa, sin duda genera un desgaste físico, emocional. Me gusta decir en el ejemplo de las abuelas que eso lo vivimos nosotros también con nuestros padres, la hora de la siesta era sagrada, tenían que dormir la siesta y yo digo, ¿dormirían realmente la siesta o ese espacio lo usaban para encontrarse, para para a veces dormir, a veces charlar, para a veces estar solo? ¿Cuánto nos permite permitimos hoy en estos nuevos padres que somos de decir, "Che, no, no, este es mi espacio con mi pareja y mis hijos están acá, están y este es mi espacio." Es mi tiempo. Es nuestro tiempo, por ejemplo. Muchas mujeres dicen, "No, yo cómo me voy a tomar una cena sola con mi marido." Entonces, ese tiempo con la pareja es absolutamente saludable, para la salud mental, física, emotiva, afectiva, el besarse más. No importa si no hay un encuentro con coito, pero dormir abrazados, hablar, el silencio, bañarse juntos. Cuando empezás a recuperar eso, tenés más salud. Y estás mejor con tus hijos también.

En Salta somos cerrados a la hora de hablar, pero ahora propones estos espacios de encuentros

- Hace unos años empezó un emprendimiento que es un sex shop. Que surgió el emprendimiento desde la pandemia, desde el qué hacemos. Pero fue el punto de partida para decir: "aquí hay unos huecazos importantes." En en la mujer, en el desarrollo de la mujer, en el placer de la mujer, en los cambios, en poder hablar de los cambios. Y hace un par de años que ya vengo con talleres que son puntos de encuentro. Son momentos de mucha mucha riqueza porque hay algunos temas que son comunes a todos. Y hay otros temas que si bien son comunes a todas, lo vivimos de diferente modo y nos enriquecemos con la experiencia de la otra persona. El pilar más importante cuando voy a una charla, a un taller es sin duda la promoción, la información. Cuanto más información tenga una mujer, más herramientas se lleva. Pero después participa la que quiere participar escuchar es tan importante como contar, nada es vos quiero que cuentes, no, es la libertad de decidir contar experiencias ricas porque detrás de cada mujer hay más de una historia.

¿Cuáles son los talleres?

- Explorando el placer es un taller divertido, con mucho aprendizaje, con muchas risas, rompemos mitos. Con ese taller me voy en agosto a Metán. Por primera vez este voy a intentar acercarme a ciudades donde este la información pueda llegar. Un desafío. Y ahora el de este sábado es La sexualidad después de los 40. Que incluye 40, 50, 60, 70, 80, es después de los 40. Y ya tengo armado un taller también para mujeres que se va a hacer en el marco del Día de la Madre. Y vamos a hacer mamá con hijas adolescentes. El grupo va a ser de adolescentes entre 13, 14 y 15 años. ¿Cómo hablo de esto con mi hija adolescente? Un taller que ya lo tengo armado cuando lo empecé a armar hasta a mí me movía emociones. El 20 de septiembre el taller es para parejas, pero es en otro marco.

Todos aquellos que quieran conocer más a la doctora, tiene Instagram

- Es dra .florenciaherrera. para todos aquellos que quieran hacerl consultas. Gracias por mirarme y desde ahí tratar de hacer expansiva la información porque es una cadena. Es una cadena y yo agradecida que en esta cadena todas estamos formando parte de que la información llegue y a lo mejor no llegan en a todas las personas, pero a lo mejor algunas que lo necesitan y ahí está, que no tengan miedo de preguntar. Existe también tiene en la virtualidad lo privado.