"Hasta el 31 vamos a atender a nuestros pacientes de PAMI como siempre"

Diego Martín Riservato, médico clínico y coordinador de la Sala de Internados de la clínica de Tisec SRL, analizó la decisión del Pami de rescindir el contrato con la empresa que brinda atención en el Hospital Militar. En diálogo con este medio, dio su visión sobre las auditorías, la incertidumbre que atraviesan los trabajadores y el vínculo construido con los pacientes a lo largo de casi dos décadas. Cuestionó la falta de previsibilidad en la medida y aseguró que no se les dio oportunidad de corregir supuestas fallas.

Mientras tanto, dijo que el equipo continuará atendiendo Pami hasta el 31 de julio.

De acuerdo a una auditoría, Pami denunció serias falencias en el Hospital Militar. ¿Qué nos puede decir al respecto?

Cuando vos hacés una auditoría médica, se revisan los distintos sectores del hospital. En mi caso, puedo hablar del ámbito edilicio, porque me corresponde por estar en una sala de internados. Lo que yo puedo hablar, a ciencia cierta, es lo que es edilicio de mi parte.

Lo otro, que yo sepa, no había irregularidades, pero de la parte administrativa yo muchas cosas no las sé. Entiendo que no, pero yo no te voy a poder dar información de eso. Lo que sí, todas las veces que hemos tenido auditoría, siempre nos han dicho que estaba todo en orden. Entonces, yo asumo que si estaba todo en orden, no había ningún problema. Y lo otro, estas irregularidades que él para mí plantea, lo cual sí existen, existen hace tiempo, por lo que ellos me dijeron ayer.

¿Por qué ahora surgió todo esto?

Esa es la gran pregunta, pero bueno, está todo bien. Yo no voy a poner en duda lo que no puedo comprobar. Al margen de eso, nunca hemos tenido una situación en la que nos dijeran, mirá: este es el problema. Al menos a nosotros desde la empresa, no.

Pero dijo que sí fueron avisados por el tema de las irregularidades que ellos dicen. Para ver si era subsanado o no.

Por eso digo: hay cosas que en la parte administrativa yo no te voy a poder reconocer. Si acá a la empresa le avisaron algo, lo cual había alguna irregularidad, algo que cambiara o lo que sea, obviamente yo no lo sé. Y la verdad es que tampoco me compete a mí.

Diego Riservato, médico clínico y coordinador de la Salta de Internados de la clínica Tisec SRL.

Entonces, como que no habría necesidad de que la empresa me explique a mí si hay alguna irregularidad con el tema de algún faltante de historia clínica o lo que sea. Lo cual entiendo que no. Porque nosotros las historias clínicas las manejamos nosotros y sabemos cómo se abren, se cierran; están con folios. Pero bueno, la empresa tendrá que ver con el Pami si es que hay irregularidades y que ellos muestren a ver cuáles son las pruebas que tienen.

Tampoco le dieron opciones o algún periodo. ¿Fue una cuestión unilateral?

Entiendo que el Pami tiene la potestad de rescindir el contrato con una empresa cuando quiera. Sin motivo alguno, sin mediar ningún tipo de situación. Digo, si el Pami tiene un contrato conmigo y yo ya no soy lo que ellos necesitan y otro lo tiene, se lo dan a ese otro.

Entiendo que esa es la situación actual por la que estamos pasando. Tisec deja de ser lo que el Pami requiere o necesita y la Red Imac, que es la que va a hacerse responsable de todos los pacientes, es la que tiene la prestación que el Pami quiere. Eso es así y eso no tiene vuelta atrás. Y con todos los trabajadores, tampoco se sabe qué va a pasar. Estamos en una incertidumbre.

Entiendo que está la posibilidad de que muchos de los empleados de la empresa puedan ser tomados por otra empresa, pero bueno, veremos, eso lo sabremos más adelante. Por ahora, nosotros seguimos trabajando para Tisec.

El lunes en la marcha hubo muchos pacientes Pami del Hospital Militar apoyando a Tisec...

Nosotros como personal médico tenemos siempre la misma filosofía. Si vos, al paciente que viene, no lo ves como tu abuelo, es muy difícil que empatices con esa persona. Acá siempre decimos lo mismo: las personas que están internadas, las que vienen por guardia, lo que sea, son tu abuelo, son tu papá. Porque todos tenemos padres y abuelos, y queremos que los traten bien.

Nosotros tratamos con mucha cordialidad y afecto. Tenemos relaciones de muchos años con muchos pacientes. Yo hace 18 años que trabajo acá, y hay pacientes que hace 18 años los conozco. Entonces, ya no es el doctor Riservato, para ellos soy como el nieto. Entonces, la primera sensación que te da es impotencia. Uno piensa: creaste relaciones que creíamos eternas, porque hoy en día esta gente te quiere como de la familia. Y bueno, eso ahora se termina.

Ante la noticia lo primero que se piensa es en los pacientes...

Mi primer enojo era, el mismo día que a nosotros nos dan esa información, el viernes. Hubo un comunicado, que entiendo que no era real, que no fue un comunicado de Pami, una mentira donde decían que los pacientes iban a ser asignados a la Divina Misericordia de Tartagal. Imagínate uno que está acostumbrado al trato con la gente, que los conoce, decir: ¿cómo hará esta gente para irse a Tartagal a atenderse? Bueno, después salieron a explicar que la clínica de Tartagal, también es parte de la red Imac.

Los trabajadores dicen que la decisión estaba tomada en marzo...

Yo tengo que asumir que esto es algo que ya estaba planteado de antemano, por varios motivos. El primero, sin un aviso previo, lo cual, como ya dije, el Pami tiene esa potestad. Se avisa que en menos de 20 días hay que dejar de atender con Pami.

Segundo, esa misma semana ya se empieza a hablar y a especular que la red Imac era la que iba a tomar los pacientes, bueno, después salió el doctor (Leonardo) Faila a confirmar esto. Entiendo que esto ya estaba armado de antemano, lo cual no le pongo juicio ni nada, lo que planteo es la realidad. Repito, esto ya estaba armado de antemano, la idea viene de Buenos Aires, porque la gente de Pami de Salta me dijo que no tiene ninguna potestad de nada. La asignación de cápitas la maneja Buenos Aires, así que es toda una movida desde allá.

¿Ya está confirmado eso?

Salió ya el doctor Faila a confirmar esto, lo cual da un poco de alivio a los pacientes, a nosotros mismos, que en primera instancia, obviamente lo primero que te agarra la bronca es decir ¿por qué? Y bueno, no hay un por qué, porque ellos plantean que no hay un por qué, más que estas irregularidades y alguna que otra cosa que tampoco fueron muy explícitos. Esto es lo que viene. De ahora en adelante, hasta el 31, nosotros seguimos atendiendo acá, y después del 1 de agosto ya van a pasar todos los pacientes a la red Imac, y nosotros veremos. Todavía no sabemos.

Bueno, eso es una tranquilidad para los afiliados...

De nuestra parte queremos darles la tranquilidad en estos 15 días que quedan; le decimos a esos pacientes que está asegurada la cobertura, que se queden tranquilos, porque acá los vamos a seguir atendiendo como siempre.

No se entendió bien el tema auditoría...

Nos hubiesen dicho que fue una decisión tomada en Buenos Aires y listo, era más fácil. Si hubo irregularidades, habría que hablar con la empresa y ver qué es real y qué no. Todo podría haberse manejado de otra manera, más ordenada. No es algo que yo pueda poner en tela de juicio porque no tengo pruebas para decir que estuvo mal. Pero el Pami podría haber avisado: "A partir del 1 de agosto tienen tres meses para dejar de operar en el sistema Pami, y se pasa a la Red Imac". Así uno tenía otro panorama, sin tanta incertidumbre, no se armaba todo esto que se armó, y teníamos el tiempo necesario para organizar lo laboral. Yo le debo todo a esta empresa, y mucha gente acá adentro también. No nos dieron la posibilidad de subsanar nada. Fue una decisión unilateral.