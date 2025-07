Nación asumió el control total de la seguridad en la frontera norte

La medida busca fortalecer la frontera entre Argentina y Bolivia para combatir el narcotráfico, trata de personas y contrabando en la región. La decisión fue confirmada a través de la publicación de la Resolución 830/2025 en el Boletín Oficial de la Nación.

El Gobierno nacional aprobó la puesta en marcha del "Plan Güemes" para los municipios de Aguas Blancas, Orán, Tartagal y Profesor Salvador Mazza, para reforzar la frontera de Salta con Bolivia, en medio de la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

La medida fue confirmada mediante la Resolución 830/2025, que fue publicada ayer en el Boletín Oficial de la Nación. "Apruébase el 'Plan Güemes' para los municipios de Aguas Blancas, Orán, Tartagal y Profesor Salvador Mazza", indica el documento.

Comando unificado "Plan Güemes"

En la normativa, se dispuso la creación del Comando Unificado "Plan Güemes", un organismo que tendrá la misión de coordinar los despliegues especiales y los operativos necesarios para asegurar la seguridad en el denominado corredor norte. En esa línea, se determinó que la Secretaría de Seguridad Nacional se encargará de la coordinación general del plan o, en su defecto, podrá designar a un responsable para que lleve a cabo esa tarea.

En tanto, en la disposición se detalló que el grupo estará conformado por representantes designados por la Secretaría de Seguridad Nacional. No obstante, los mismos deberán ser integrantes de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal. La Policía de Salta tendrá participación.

En la resolución, se especifica que la conducción operativa del plan será encomendada a un Coordinador General. Además, señalaron que deberá ser designado por el titular de la Gendarmería Nacional Argentina. En ese sentido, la resolución invitó al Ministerio Público Fiscal de la Nación y al Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Salta a que designen representantes que actuarán como enlaces institucionales.

Por su parte, en la zona también se puso en marcha la Operación Julio Argentino Roca, que se trata de una ampliación del Plan Güemes promovida por el Ministerio de Defensa de la Nación. El mismo también busca engrosar la lucha contra el crimen organizado en la zona fronteriza, pero con el apoyo logístico y técnico del Ejército Argentino.

Zona liberada

Por otra parte, en apenas 49 segundos, un nuevo hecho de inseguridad fronteriza volvió a encender las alarmas en el norte salteño. En Finca Karina, una franja limítrofe con Bolivia sobre el río Bemejo, cerca de Aguas Blancas y que parece haber quedado fuera del radar estatal, un hombre fue asaltado a plena luz del día, en plena vía pública, sin que ninguna autoridad se hiciera presente y sin que nadie interviniera.

El video, que rápidamente se viralizó, muestra a un grupo de personas que intercepta al hombre mientras camina. Entre gritos, empujones y un violento forcejeo, lo reducen hasta dejarlo en el suelo. Luego, le sustraen sus pertenencias y huyen como si nada. No hay patrulleros. No hay agentes. No hay reacción.

"Esto pasa todos los días. Ya ni siquiera se esconden. Actúan con total impunidad porque saben que acá no hay nadie", denunció un lugareño. Según contó, los hechos delictivos son cada vez más frecuentes, pero ninguna autoridad nacional, ni provincial se ha acercado a dar respuestas.

Ubicada en una zona clave para el tráfico de personas y contrabando, Finca Karina -en el norte de Salta- se ha convertido en sinónimo de zona liberada. La falta de controles y de presencia policial en el lugar, ha generado un escenario ideal para que operen bandas delictivas, que se disputan el territorio a plena luz del día.