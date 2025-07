VIDEO. “Se la pasan en TikTok”: padres salteños apoyan la prohibición del celular en las aulas

“Está perfecto. Los chicos ya no prestan atención, hacen vivos en clase o se la pasan en TikTok”, opinó Mar Rosa, mamá de un alumno de 7 años. “Hay que protegerlos del grooming y de todo lo que circula en redes. Los padres ya no podemos solos”, sumó Sofía, vecina de zona norte. “Yo soy docente en Mendoza y allá ya lo hacemos: los celulares van a una caja hasta el final de la jornada. Y los chicos lo aceptan”, contó Jorgelina Arias, una turista que visita Salta y que trabaja en una escuela secundaria en su provincia.

La medida, confirmada por la ministra de Educación de la Provincia, Cristina Fiore, se pondrá en marcha tras las vacaciones de invierno y busca limitar el uso recreativo de los celulares durante la jornada escolar. Solo se permitirá su utilización en casos puntuales, bajo fines pedagógicos y con autorización docente.

Además, se anunció que se desalentarán los grupos de WhatsApp entre alumnos y docentes, en el marco de una serie de sumarios y denuncias por casos de grooming. La cartera educativa también alertó sobre el crecimiento de otras problemáticas digitales como el bullying online y el acceso de menores a plataformas de juego o apuestas.

"Los celulares no educan, distraen y exponen a los chicos"

En una recorrida por la Plaza 9 de Julio y el centro capitalino, El Tribuno recogió múltiples voces. La gran mayoría se expresó a favor de la decisión de sacar los celulares del aula.

“Me parece excelente la decisión. El celular es una distracción y también un peligro para los chicos. Ya no se concentran en clase y están expuestos a cosas graves”, opinó Sofía, madre de zona norte.

“También hay que cuidar que no suban fotos, que no se metan en redes peligrosas. Hay que protegerlos mucho más. No es solo el uso en clase, sino todo lo que los rodea”, agregó.

Desde zona oeste, otra madre expresó: “Está bien, los docentes necesitan herramientas para que los chicos no se desconcentren. Los usan más para redes que para estudiar”, explicó María Rosa, quien además apoyó que se regule la comunicación entre docentes y alumnos. “A veces no respetan horarios ni roles”, dijo.

Salteña opina sobre la prohibición de celulares en las aulas.

Incluso desde otras provincias, como Mendoza, llegaron testimonios que respaldan la medida. “Allá ya implementamos que los alumnos dejen sus celulares en un box al entrar", dijo Jorgelina Arias.

"Solo los usan si es para una actividad concreta. Eso generó incluso que vuelvan a hablar más entre ellos, y que recuperen el uso del libro”, relató la docente que se encuentra de visita por Salta.

Seguridad, educación y salud mental

La preocupación de las familias no se centra únicamente en la distracción del celular. También se destacó el riesgo de exposición a contenido inapropiado, contacto con adultos malintencionados y el impacto en la salud emocional de niños y adolescentes.

“Mi hija está en primaria. Con el celular, cualquiera se le puede acercar por redes. También está el tema del acoso, del bullying, de los videos que se hacen entre ellos. Es muy fuerte. Estoy de acuerdo con que no se use en clase y que se controle más”, expresó Evangelina, de zona sudeste.

Otro punto que se mencionó fue el uso del celular como herramienta de contacto en emergencias o al salir de clases, algo que varias madres señalaron como útil pero que no justifica su presencia activa en el aula. “En el aula no. En el recreo o al final, sí, porque muchos papás trabajamos. Pero en clases no tiene sentido. Es puro TikTok y WhatsApp”, dijo Daniela Reyes, mamá de barrio Militares.

Una decisión que busca marcar límites

Cristina Fiore explicó que la prohibición responde al espíritu de una ley provincial sancionada a fines del año pasado, y que ahora será reglamentada con criterios claros: prohibido el uso del celular salvo en actividades puntuales y justificadas.

Además, desde el Ministerio adelantaron que se trabajará junto a fiscalías especializadas en ciberdelitos y se impulsarán capacitaciones a docentes, alumnos y familias.

Con esta medida, Salta se suma a otras provincias que están revisando el lugar del celular en las aulas, en un contexto educativo donde las tecnologías deben ser herramientas y no obstáculos.