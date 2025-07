Crece la mora en las viviendas del IPV: "Más del 30% está en deuda"

Con más de un 30% de morosidad entre los adjudicatarios y un nuevo ajuste en las cuotas a partir de agosto, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) enfrenta un escenario complejo en el cumplimiento de sus programas habitacionales. Así lo confirmó la presidenta del organismo, la arquitecta Laura Caballero, en una entrevista con Radio Salta, donde además explicó el avance del sistema de ahorro previo, la marcha de las obras y los controles sobre las viviendas no habitadas.

La funcionaria explicó que desde este mes se actualizan las cuotas de las viviendas con el Coeficiente de Variación Salarial, tras haberse congelado ese mecanismo durante casi cuatro años. Si bien la actualización formal se aplicará en julio, el impacto en los pagos recién se sentirá a partir de agosto. "Durante años no se aplicaron las actualizaciones. Se congeló en enero de 2020 y recién la retomamos en diciembre del año pasado", detalló.

En cuanto a los montos, señaló que el valor de la cuota depende de la etapa y del tipo de vivienda adjudicada. "La cuota más alta en toda la provincia, con índice 2023 y aún sin aplicar la nueva actualización, no supera los $100.000", indicó Caballero. Sin embargo, reconoció que la situación económica actual complica a muchas familias. "Más del 30% de los adjudicatarios está en mora", alertó.

Aunque algunos beneficiarios se acercaron a cancelar sus deudas ante la inminencia del ajuste, ese comportamiento no alcanzó para reducir el promedio general. "Hay familias que tienen ingresos declarados y podrían pagar, pero no lo hacen. En esos casos, si corresponde, se revocan las adjudicaciones", afirmó. También se iniciaron procesos legales por falta de ocupación, aunque aclaró que se analiza cada caso, contemplando situaciones como tratamientos médicos.

Por otra parte, Caballero destacó el avance del plan "En Casa Propia con Ahorro Previo", una modalidad que exige a los postulantes aportar mensualmente antes de acceder a la vivienda. El viernes cierra la inscripción para participar del sorteo de 466 departamentos disponibles, que forman parte del total de 1.098 unidades del programa. Ya se adjudicaron 632 viviendas en sorteos anteriores, y los nuevos aspirantes deben firmar una declaración jurada presencial para validar su compromiso de pago.

La Provincia espera entregar la primera tanda de más de 1.000 departamentos a fin de año.

"La modificación en el monto del ahorro previo permitió que más familias se inscribieran. Tuvimos más de 1.500 solicitudes solo para las unidades disponibles, y eso es una señal clara del interés que hay en esta modalidad", sostuvo Caballero. Aclaró que hasta que no se sortean las viviendas, no se realiza ningún pago ni se abre ninguna cuenta. "Recién cuando se adjudica, se abre una cuenta a nombre del beneficiario en el Banco Macro y se empieza a abonar el ahorro", explicó.

Entrega

Respecto a las obras en marcha, la presidenta del IPV confirmó que las primeras entregas se prevén para fin de año. "Muchas unidades están avanzadas en su construcción, pero aún se ejecutan obras de infraestructura y servicios en la zona norte, donde están concentradas", indicó. Las viviendas de este plan presentan características técnicas más complejas, como termotanques solares y DVH (doble vidrio hermético), que incrementan su valor y diferenciaron al programa de las construcciones tradicionales del organismo.

El IPV redujo el monto inicial de ingreso al sistema de ahorro ahora es de 23.000 UVIs y antes era de 30 mil.

Frente al retiro del Estado nacional en el financiamiento de viviendas sociales, el IPV analiza extender esta modalidad a futuro. "Seguramente vamos a seguir con el esquema de ahorro previo. Hay que entender que el contexto cambió y que debemos pensar en una articulación entre lo público, lo privado y el aporte de las familias", subrayó. Caballero afirmó que se prevén programas para sectores de menores ingresos y que se avanza en el desarrollo de lotes con servicios y módulos habitacionales básicos.

Finalmente, confirmó que se revocaron muchas adjudicaciones en el año, aunque advirtió que los procesos son largos y deben respetar los tiempos legales. "Si una familia no habita su vivienda y no justifica debidamente esa situación, se inicia la revocación. Pero mientras tenga la posibilidad de presentar recursos, no se puede tomar posesión de inmediato", concluyó.