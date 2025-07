Vecino se enoja porque los chicos no van a la escuela por la ola polar y se hace viral

El video que grabó la hija de un vecino de la Villa San José de Metán, que se enojó porque no mandaron a los chicos a la escuela por la ola de frío polar, se hizo viral en las redes sociales.

El protagonista de esta historia es Omar Francisco García, de 56 años, quien se sorprendió ante la consulta periodística. “Yo digo lo que siento, no busco fama. La “chinita” (por su hija) me graba, pero yo no le doy importancia porque soy así nomás. “Está “bandeada”, dijo García a El Tribuno al referirse a su hija, Florencia García, quien se ríe y lo compara con la famosa “Gringa” de Santiago del Estero, por todas las malas palabras e improperios que lanza en pocos segundos.

El humilde vecino de la Villa San José desde hace 37 años trabaja en la Municipalidad de Metán y actualmente se desempeña en la planta hormigonera.

“Para que usted tenga una idea señor periodista yo soy el sexto de 11 hermanos y mi padre que era un pequeño agricultor murió cuando yo tenía 13 años. Desde muy chico lo único que sé es trabajar y respetar los valores que nos enseñaron con mi “mama”, destacó.

En el video más viral que Florencia difundió en las redes sociales y generó todo tipo de comentarios, escribió: “Mi papá indignado porque los chicos no van a la escuela por el frío”. “Toda la vida fui sin medias a la escuela en invierno y en el primer recreo se me gastaba la planta del zapato que era un cartón y ahí c…. Sin embargo así seguí. Ahora dicen no va a haber clases porque va a nevar en China, dejen de romper las p……”, dijo García en la espontánea grabación que le hicieron mientras iba manejando.

Siguió diciendo unos insultos y justificando su humilde pensamiento y luego dijo que “antes hacía más frío y sin embargo íbamos a la escuela. El que tenía, tenía y el que no se c…..”. Relató que en su época no tenían medias y se ponían bolsas de plástico en los pies cuando llovía, al criticar como están criando y educando a las nuevas generaciones.

El momento más gracioso fue cuando pasó por una iglesia en ese preciso momento y se persignó. Sus familiares se rieron y expresó “el Señor sabe que digo la verdad”.