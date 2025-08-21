Tartagal estrena un complejo deportivo renovado para recibir a Potencia 

Cuatrocientos expositores que serán parte de la Feria Destino Potencia en Tartagal se encontrarán con un predio remodelado a nuevo, con sistemas de luces LED, cámaras de seguridad y servicios básicos desplegados en las 4 hectáreas del complejo deportivo municipal Martín Miguel de Güemes. El acto de inauguración se realizará el día viernes y contará con la presencia del gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, quien además participará en la habilitación de otras obras en Tartagal.

Prácticamente desde el inicio de la semana, cuadrillas de obreros municipales se abocaron a la puesta a punto de este espacio donde se ubicarán los expositores: un centenar pertenecen a Tartagal y los 300 restantes llegarán desde diferentes puntos de la provincia.

El predio contará con la seguridad que prestará la Policía de la Provincia, a la que se sumará personal de la Gendarmería Nacional para custodiar la ruta nacional 34, ya que el complejo se ubica en los laterales de la ruta, en la zona sudeste de Tartagal.

El equipo de Potencia está instalado en Tartagal prácticamente desde el lunes, para organizar la feria que representa para los emprendedores salteños una verdadera ventana al mundo para exhibir sus producciones.

Los muros que rodean al complejofueron levantados con un metro y medio de construcción en algunos sectores, mientras que en otros se colocaron concertinas (alambres de púas). Sin embargo, la mayor seguridad la dará el personal policial que permanecerá las 24 horas durante los tres días de Potencia. “Lo positivo es que todo lo nuevo que se construyó queda en el complejo. Los nuevos sistemas de iluminación posibilitarán que se realicen campeonatos en horas de la noche durante el verano, para evitar las altas temperaturas. El albergue del complejo, con capacidad para 60 personas, está en las mejores condiciones, al igual que toda la infraestructura de este lugar, para que además de Potencia, las familias de Tartagal puedan utilizarlo para la práctica de diferentes deportes”, precisó el intendente Franco Hernández Berni.