Dos detenidos en distintos operativos

La Policía de Salta detuvo a dos hombres en diferentes procedimientos y causas, uno de ellos con requerimiento de captura por parte de la Justicia, y el otro con un teléfono celular que tenía pedido de secuestro tras un hecho de hurto. Ambos fueron puestos a disposición de los juzgados de turno.

Durante la madrugada de ayer, en el barrio 135 Viviendas de General Güemes, efectivos de Seguridad Urbana de esa localidad, al identificar a un hombre, detectaron que poseía un pedido de captura por robo.

La intervención se originó en el marco de un patrullaje preventivo que los uniformados realizaban en el barrio 135 Viviendas. En ese contexto, un individuo de 21 años fue puesto a disposición de la Justicia. Intervino la fiscalía penal competente.

Zona de la terminal

Un hombre fue puesto a disposición de la Justicia. El hecho se registró el miércoles durante un control preventivo en avenida Hipólito Yrigoyen, de Salta capital. Intervino la Fiscalía Penal 4.

Efectivos de Motoristas de Emergencias Policiales demoraron a un hombre por transportar un teléfono con pedido de secuestro por hurto.

La intervención se originó durante un control preventivo en la mencionada avenida, en inmediaciones de la Terminal.

En tal sentido, un joven de 21 años fue puesto a disposición de la Justicia, junto al celular secuestrado. En esta oportunidad también intervino la Fiscalía Penal 4.