"Hoy 8 de cada 10 personas en el país usan una billetera virtual todos los días"

Del almacén del barrio al mercado de capitales, las Fintech transformaron para siempre la forma de manejar el dinero en Argentina: sin papeles, sin horarios y desde cualquier celular. En esta entrevista, Mariano Biocca explica cómo la tecnología borró las barreras de acceso al sistema financiero.

Una pregunta básica, ¿qué es el mundo Fintech?

Fintech viene de la unión de las palabras finanzas y tecnología en inglés y esencialmente son aquellas compañías que utilizan tecnologías para distribuir de manera eficiente productos y servicios financieros. Dicho de otra manera, es el conjunto de empresas que hicieron que hoy en nuestro país todos los celulares que por lo menos tengan 3G sean una puerta de acceso al sistema financiero, acceso al crédito, inversiones, ahorros, seguros, medios de pago y demás. Cada vez que uno abre una aplicación desde el celular y hace alguna gestión de sus finanzas, de su comercio, sea personales, ahí están involucradas las empresas Fintech.

Tengo una billetera virtual en mi teléfono y hago transacciones estoy dentro del mercado Fintech...

Naranja X es un excelente caso de una empresa Fintech. Arrancaron siendo una tarjeta de crédito Y después empezó a evolucionar una propuesta digital más compleja, ya que ahora vos tenés la billetera, podés hacer inversiones, podés comprar dólares. Otro ejemplo de una empresa Fintech podría ser cualquiera de estas soluciones con las cuales uno puede abrirse una cuenta de inversión en el mercado de capitales y uno puede invertir en acciones, en bonos, en CEDEARS. Similar sucede en una aplicación que uno pueda tener para sacar un crédito, por ejemplo, o para sacar un seguro. En definitiva, no es reinventar ninguna rueda, sino utilizar toda la industria del conocimiento que está disponible en este momento de la historia para hacer más cercanos y más sencillo el acceso a servicios financieros. Vieron que antes por ahí uno tenía que acercarse a una sucursal, presentar papeleríos, ir en cierto momento del día. Todo eso fue cambiando. Esto fue cambiando gracias a la tecnología. Hoy uno, en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, puede hacer un movimiento de dinero, puede hacer un trámite, puede pagar la luz, el gas. Todo ese conjunto de herramientas que uno tiene para hacer más sencillo el manejo financiero de nuestro día a día, eso es básicamente de industria fintech. Y ha llegado a un nivel de adopción en el cual hoy en nuestro país, 8 de cada 10 personas, es decir, el 80% usan una billetera virtual todos los días.

Lo interesante es que la almacenera del barrio puede cobrar con una billetera virtual y a lo mejor nunca va a una sucursal de esa entidad...

Hoy la existencia de estas compañías trasciende la existencia física, por así decirlo. Que no tenga un comercio, o un local de ladrillos, no significa que no exista. Eso sí existe, y es, digamos, tiene un tamaño considerable, solo que no es condición para existir el hecho de tener una red de distribución física.

"Alguien que sepa usar WhatsApp puede usar una billetera virtual".

¿Es un mundo difícil para la gente común?

Hoy todas estas soluciones, el diferencial que tienen respecto a otras soluciones de antes, es que son extremadamente amigables para el uso. La apertura es digital, no requiere papelerío. La apertura es gratuita, por ende, cuando uno tiene una cuenta en una billetera, esa cuenta es gratis, no se están cobrando por tenerla. Uno no necesita alguna figura, digamos, que intermedie entre nosotros y el acceso a estas cosas. Alguien que sepa usar WhatsApp básicamente va a poder usar también cualquiera de estas herramientas. Y de hecho, otro dato que creo que amerita compartirle a la audiencia es que ustedes seguramente se acuerdan que hace más o menos unos cinco o seis años Mercado Pago empezó a ofrecer el concepto del rendimiento sobre el dinero que uno tiene en la cuenta. Ese fenómeno, cuya punta de lanza fue Mercado Pago, después se fue transformando en un estándar de la industria para no correr tan de atrás con la inflación. Esto tan sencillo que estoy diciendo, como cambiar el paradigma de en vez de tener el dinero, quieto poder tener el dinero con algún nivel de rendimientos, eso generó que en nuestro país se multipliquen por 50 la cantidad de cuentas de inversión en el mercado de capitales. Porque todo este desarrollo tecnológico que permite que uno pueda tener su cuenta en la billetera, pero que a su vez ese dinero esté automáticamente invertido en un fondo común de inversión, que son instrumentos de muy alta liquidez y muy bajo riesgo, eso generó que se multipliquen por 50 las cuentas de inversión. Ahora Argentina tiene unas 25 millones de cuentas de inversión. Entonces la pregunta es, hace 5 o 6 años, todo este universo de personas que hoy tiene acceso a este tipo de productos, hace 5 años, ¿no lo quería? ¿O sí lo quería, pero por ahí ni siquiera sabía que lo quería porque era de difícil acceso? Seguramente la respuesta sea, no, no es que no lo queríamos, sino que no estaba lo suficientemente fácilmente disponible como para que uno pueda avanzar.

Un poquito nos empujó la pandemia...

Sí, la pandemia fue un acelerador muy fuerte, muy fuerte.

En su exposición hablará de una nueva dimensión del sistema financiero...

La industria fintech arrancó siendo un andarivel, un carril, digamos, del sistema financiero argentino. Y lo que vemos que está pasando ahora, y lo vemos con muy buenos ojos y con mucha alegría, es que no solamente los jugadores nuevos son parte de este fenómeno Fintech, sino que jugadores que tienen muchísima trayectoria, muchísimos años, no solo se están adaptando, sino que están liderando este fenómeno. Me refiero a bancos que tienen decenas de años de historia, y hasta algunos cientos, bancos públicos, privados, nacionales, provinciales, que realmente no solamente están adaptándose, sino que están subidos a esta ola con un rol de liderazgo. Y lo que nosotros interpretamos y analizamos es que esto genera una nueva dimensión.