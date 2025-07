Jury trabado, fiscal denunciado y el Senado ausente durante tres años

El intento fallido del fiscal federal Francisco Santiago Snopek por reincorporarse esta semana a su puesto en la sede del Ministerio Público Fiscal de la Nación en Salta reavivó una polémica que ya lleva tres años y, a esta altura, tiene responsables directos: los senadores nacionales.

"Están consagrando la impunidad", sostuvo ayer el fiscal general federal Carlos Amad en una entrevista con Radio Salta, al recordar que el jury para la posible remoción de Snopek no puede concretarse porque el Senado nunca designó a los dos representantes que debe aportar al tribunal de enjuiciamiento.

La situación es insólita. Desde 2022, la Procuración General de la Nación solicitó formalmente en reiteradas oportunidades que se active el proceso para la salida de Snopek. Las denuncias en su contra incluyen violencia de género, violencia institucional y abuso de poder. También existen causas penales abiertas, con dos pedidos de elevación a juicio en el foro provincial. Pese a este prontuario, el jury no puede avanzar porque falta la designación de un senador titular y uno suplente para completar la conformación del tribunal.

"El accionar de los senadores está consagrando la impunidad, porque hay una persona que está jugando al fleje de la ley, y el Senado actúa como si nada hubiese pasado", criticó Amad.

Su regreso fue impedido por una resolución

Snopek intentó volver a su puesto esta semana tras haber recibido el alta médica luego de más de tres años de licencia psiquiátrica con goce de sueldo completo. Sin embargo, su ingreso fue impedido por una resolución directa del propio Amad (a cargo temporalmente de la Fiscalía General de Distrito), quien consideró que su reincorporación sería "una flagrante contradicción" con los pedidos de enjuiciamiento del procurador Eduardo Casal.

"El doctor Snopek no puede volver como si nada hubiera pasado. Las cosas que ocurrieron son graves. Ha tenido denuncias por violencia laboral y de género que siguen vigentes", subrayó Amad.

En tanto, el juez federal Julio Leonardo Bavio, en declaraciones previas a El Tribuno, también había cuestionado duramente la falta de resolución política. "Es urgente que se defina esta situación. Que siga suspendido sin resolución perjudica a las víctimas, al personal judicial y a la sociedad en su conjunto", afirmó. "No puede volver una persona que generó tanto desgaste y conflicto institucional", manifestó.

"Una cuestión de desidia"

Ambos magistrados coinciden en que la demora es responsabilidad directa del Senado. "Creo que es una cuestión de desidia. Estos señores no se ponen de acuerdo", sostuvo Amad. Y agregó con tono crítico: "Ahora están discutiendo si las fuerzas de seguridad pueden entrar o no a los baños del Congreso (senadores kirchneristas pidieron que no deje usar los baños del Congreso a los policías que trabajan en los operativos); ese es el nivel de debate de algunas de esas personas, a mi criterio, impresentable".

Las actitudes de Snopek salieron a la luz pública en mayo de 2022, cuando fue acusado de golpear a su esposa y encerrar a los policías que acudieron a la casa del fiscal por las denuncias de violencia doméstica.

Aunque fue sobreseído en parte de esas imputaciones, la Procuración argumentó que los hechos comprometen su idoneidad e integridad como magistrado, por lo cual promovió su enjuiciamiento disciplinario. A la vez, en otra instancia, también se lo había denunciado por violencia de género, acoso y abuso de poder en su ámbito de trabajo. La defensora pública federal Ana Clarisa Galán denunció a Snopek por violencia laboral con connotaciones de género.