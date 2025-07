Restricciones del GNC: cuándo se levanta la medida en Salta

El Comité de Emergencia decidió mantener las restricciones en el suministro de gas a estaciones de GNC e industrias hasta las 14 horas del viernes 4 de julio. Esta medida aplicó tanto a los contratos firmes como a los interrumpibles, afectando a distintos sectores a nivel nacional.

Durante el período de restricción, las autoridades aprovecharon la disminución de la demanda residencial para presurizar el sistema y recuperar el "linepack" consumido. Esta acción fue considerada necesaria para garantizar la estabilidad del suministro en todos los puntos del país, buscando evitar interrupciones mayores y asegurar la distribución de gas a los usuarios.

El viernes por la mañana, el Comité volverá a reunirse para evaluar los avances logrados en la recuperación del sistema. Se anticipó que, en función de la situación en que se encontrara el suministro, se comenzaría a liberar el consumo de manera gradual. Los primeros en recuperar el servicio serían aquellos con contratos firmes, mientras que los contratos interrumpibles serían los últimos en ser normalizados.

En relación a la situación en Mar del Plata, la empresa Camuzzi informó que se logró restablecer el servicio en la mitad de los hogares afectados. Se aclaró que esta cifra representaba menos del 1% del total de usuarios en la zona involucrada. Para acelerar la reposición total del suministro, Camuzzi reforzó las cuadrillas de trabajo en el área, con el objetivo de devolver la normalidad a los hogares lo antes posible.

"Problema de volumen"

"El problema no es de presión, es de volumen. No tenemos cómo transportar el gas que existe", había dicho el presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, Pedro González. Su apreciación resume el diagnóstico de fondo: Argentina produce gas y tiene una cuantiosa disponibilidad en la Vaca Muerta, pero no tiene cómo llevarla a destinos del mercado doméstico. Lo que falta no es recurso, sino infraestructura.

La demanda prioritaria se disparó con la ola de frío polar que cubre gran parte del país. Con el sistema tensionado a más no poder, el Comité de Emergencia activado por el Enargas amplió los cortes preventivos sobre el GNC y la industria para evitar el colapso de la red domiciliaria.

El reclamo de taxistas

Referentes de la multisectorial de taxistas se concentraron este jueves por la mañana frente a la sede de Enargas en Salta capital para visibilizar el impacto del prolongado corte en el suministro de GNC, que ya entro en el cuarto día afectando al sector. La protesta fue pacífica, aunque con duros reclamos hacia las autoridades y con la advertencia de que, si no se restablece el servicio, volverán a manifestarse el lunes.

“Pedimos que haya al menos dos estaciones habilitadas en los puntos cardinales de la ciudad, para que podamos seguir trabajando. La gente vive de esto”, señalaron.