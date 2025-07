Corces presenta "Libertad Ganada", una autobiografía espiritual

Con una mirada serena, una voz templada por la experiencia y una extraordinaria fe que lo sostiene, el exsacerdote y docente Ernesto Corces llega al corazón de los salteños con la presentación de su nuevo libro "Libertad Ganada. Memorias de un sacerdote que lo fue…" Será hoy, a las 19 hs, en el Salón Blanco del Centro Cultural América (Mitre 23).

La obra de Corces, va más allá de una autobiografía: es una confesión sincera, profunda, escrita desde el alma y sin adornos sobre su vida como sacerdote durante 44 años, y su decisión de retirarse del ministerio por razones que no tienen que ver con la pérdida de la fe, sino con la necesidad de vivir con coherencia su pensamiento.

"Yo dejé el sacerdocio en el año 2024, después de 44 años de ministerio activo en la Iglesia Católica, nueve años de formación previa y a los 73 años de edad. Son 53 años de vida dedicados a la fe. Fui sacerdote de la Iglesia Católica de la Diócesis de Mar del Plata", explicó Corces, que actualmente está jubilado y enfocado en compartir sus escritos, como una nueva forma de apostolado desde la palabra.

A lo largo de 426 páginas que incluyen catorce capítulos, en dos partes y un epílogo, Corces escribe en primera persona las memorias que recorren su vida, desde aquel niño del campo que, a su vez, fue forjando lo que él dio en llamar su "infancia espiritual", hasta el momento de su separación del ejercicio ministerial sacerdotal de la Iglesia Católica.

"No es una autobiografía física o biográfica, sino espiritual, sobrenatural y el devenir, digamos así, de mi sacerdocio", sostuvo.

Nacido en Lobos, el 11 de abril de 1952, provincia de Buenos Aires, Corces, transcurrió su niñez y adolescencia en el pueblo de Los Pinos, provincia de Buenos Aires. Cursó estudios primarios entre Mar del Plata y Los Pinos y completó sus estudios secundarios en Balcarce.

Cursó la carrera eclesiástica en el Seminario San José de La Plata, donde se recibió de Profesor en Filosofía y Pedagogía, Teología y Ciencias de la Religión.

Ordenado sacerdote a los 28 años, ejerció el ministerio en diócesis como Mar del Plata. Permaneció en Pinamar, Necochea, General Madariaga y Añatuya, Santiago del Estero. En 2007 llegó a Salta para cuidar a sus padres, que vivían aquí, y continuó su vida sacerdotal como párroco en el barrio Grand Bourg y como docente en la Universidad Católica, el Colegio Jesús y el Colegio Estrada, hasta el año 2014, cuando solicitó la licencia y luego la dispensa definitiva del Orden Sagrado, en 2024. En 2023 publicó "LOS PINOS: El útero de nuestra amistad".

La primera edición del libro se agotó rápidamente tras su presentación en la Feria del Libro de Buenos Aires y en Mar del Plata.

Sobre los motivos de su decisión, Ernesto cuenta con claridad: "Nadie me echó, no hay nada grave, voluntariamente dejé el sacerdocio. Yo no perdí la fe, tengo la misma o más fe que antes en los principios y valores del cristianismo, pero encontré un óbice, una contradicción en lo que sería la honestidad intelectual y la práctica, porque yo además fui docente", expresó Frías al explicar su decisión.

"Yo pensaba una cosa y tenía que enseñar otra, o vivía de otra manera. Había un desfasaje psicológico, intelectual", añadió. Y agregó: "No quería estar en un lugar en donde tenía que decir una cosa y hacer otra; eso me costó muchas cosas, que están narradas en el libro".

El libro ya fue presentado en Buenos Aires, en la Feria del Libero y en Mar del Plata, y la primera tirada se agotó. Es que hay curiosidad por saber cómo alguien que estuvo tanto tiempo en la Iglesia decide alejarse.

Hoy a las 19 hs. en la presentación del libro en el Centro Cultural América (Mitre 23) los asistentes podrán adquirir ejemplares en el lugar.

Corces construyó una trayectoria docente sólida en diversas instituciones de nivel medio y superior, tanto en Buenos Aires como en Salta. Dictó materias como Filosofía, Psicología, Ética y Teología. "Gracias a esa tarea, hoy vivo de mi jubilación como docente universitario", aclara con humildad.

Su vínculo con Salta no es reciente. "Desde 2007 Salta me abrió las puertas de una manera espectacular. Mi hermano vivió aquí, se casó, tuvo su familia. Mis padres también eligieron Salta para sus últimos años y yo me vine a acompañarlos y sigo aquí", expresó con emoción.

Hoy, a sus 73 años, Corces apuesta por una nueva etapa: la de compartir su vida desde la palabra escrita, con la misma honestidad que lo llevó a tomar una de las decisiones más profundas de su vida.

Una invitación con gratitud

"Invito a todas las personas interesadas en la espiritualidad, en la vida, en las decisiones a acompañarme esta tarde en la presentación de mi libro. Agradezco profundamente a la Iglesia salteña, con sus luces y sombras, porque contribuyó muchísimo al crecimiento de mi vida. Esto lo cuento en el libro. Agradezco a toda esta ciudad que amparó a mis padres y a mi hermano", concluyó con gratitud, el autor Ernesto Corces.