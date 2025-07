Aumentaron un 40% los casos de bronquiolitis en Salta respecto a 2024

Salta registró 6.597 casos de bronquiolitis en menores de dos años entre enero y la tercera semana de julio de este año, lo que representa un incremento del 41% respecto al mismo período de 2024, cuando se habían contabilizado 4.668.

Así lo informó el Ministerio de Salud Pública en su último reporte correspondiente a la semana epidemiológica 29 (del 13 al 19 de julio), en el que también se notificaron 192 nuevos casos. La tendencia ascendente genera preocupación entre los equipos sanitarios, especialmente por tratarse de una enfermedad que puede requerir internación en los cuadros moderados y graves.

Además, durante esa misma semana se registraron 267 nuevos diagnósticos de enfermedades tipo influenza, 124 de neumonía y ningún fallecimiento por causas respiratorias. En lo que va del año, se reportaron nueve muertes en Salta vinculadas a infecciones respiratorias agudas, todas ellas en menores de cinco años.

"Estamos atravesando un momento de alta circulación de virus respiratorios. La bronquiolitis es una enfermedad estacional esperada en esta época del año, pero este aumento de casos nos obliga a reforzar la prevención y el seguimiento de los pacientes", señalaron desde la cartera sanitaria.

Hoy, la provincia de Salta enfrenta una situación más intensa que en 2024 respecto a la incidencia de bronquiolitis en menores de dos años: con casi 2.000 casos más registrados hasta julio, el aumento es claro y significativo. Aunque el sistema de salud aún mantiene baja mortalidad por infecciones respiratorias agudas y logra contener las hospitalizaciones, este incremento demanda vigilancia continua, refuerzo en vacunación prenatal (especialmente para VSR), fortalecimiento del primer nivel de atención y campañas de prevención dirigidas a madres y familias.

Qué es la bronquiolitis

La bronquiolitis es una infección respiratoria aguda que ocurre con mayor frecuencia en los meses de otoño-invierno y afecta sobre todo a los menores de 1 año. Puede ser causada por distintos virus; el más común es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

Afecta las vías aéreas pequeñas (inflamación de los bronquiolos), provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir. Si un niño presenta signos de dificultad respiratoria hay que consultar al equipo de salud para que sea evaluado.

Al no existir tratamientos para el virus (no hay jarabes ni antibióticos), es fundamental controlar que el compromiso respiratorio no afecte la oxigenación normal y asegurarse de que el bebé pueda alimentarse e hidratarse lo suficientemente bien, pese a la dificultad respiratoria.

Por este motivo, el Ministerio recordó la importancia de la vacunación contra el VSR durante el embarazo, una estrategia incorporada al calendario nacional en 2024. Está indicada para embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación y permite proteger a los bebés durante sus primeros seis meses de vida, etapa de mayor vulnerabilidad.

Según el último informe provincial, también se contabilizan en lo que va del año 15.308 casos de gripe y 5.725 de neumonía. Si bien los números aún están por debajo del pico alcanzado a fines del invierno pasado, se mantiene una vigilancia activa en hospitales y centros de salud.

Desde el sistema público se insiste en que los padres y cuidadores presten especial atención a los signos de alarma en los más pequeños y ante cualquiera de los síntomas se debe acudir sin demora al centro de salud más cercano.

Las siguientes medidas contribuyen a prevenir las infecciones respiratorias: mantener la lactancia materna; tener las dosis de vacunas según el Calendario Nacional de Vacunación, no exponer a los niños al humo del cigarrillo ni de braseros o estufas a leña, entre otras recomendaciones.

Datos nacionales

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, hasta la semana 28 de 2025 se notificaron en Argentina 637.889 casos de enfermedad tipo influenza (ETI), 86.056 casos de neumonía y 66.669 casos de bronquiolitis en menores de dos años.

El informe destaca que, si bien el número acumulado de bronquiolitis se mantiene dentro de los valores esperados históricamente, las notificaciones de ETI y neumonía mostraron una tendencia ascendente desde la semana 11, alcanzando niveles de brote entre las semanas 12 y 17.

La vigilancia epidemiológica también confirmó la alta circulación del virus sincicial respiratorio y de influenza A H1N1, principales agentes responsables del incremento de las consultas pediátricas en los meses más fríos.