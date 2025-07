Productores preocupados por las heladas

Las intensas heladas registradas en los últimos días encendieron las alarmas entre los productores hortícolas del norte del país, particularmente en Salta, donde se concentra buena parte de la producción que abastece al resto de la Argentina durante los meses de invierno.

José Luis Checa, presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta, expresó su preocupación por el impacto que el frío extremo ya está provocando en los cultivos.

"Hace varios días que estamos nerviosos, la ola polar ha sido muy importante", dijo Checa en diálogo con Radio Salta. Según señaló, si bien el mayor daño inmediato se registró en el sur del país —donde la producción ya se encuentra en su fase final—, las temperaturas bajo cero también están afectando al norte, que ahora queda como único proveedor de frutas y hortalizas frescas en esta época del año.

El dirigente advirtió que algunos productos ya empezaron a mostrar mermas en la producción, lo que se traducirá en subas de precios. "El zapallito es lo primero que salta porque es muy sensible a las heladas, pero este año el choclo fue el que más rápido se disparó. De valer muy poco, pasó a ser el producto más caro del mercado", explicó.

Checa también informó que otras hortalizas como tomates y pimientos ya registraron pérdidas, en especial en zonas del interior que la semana pasada fueron golpeadas por el frío. Aunque no se reportaron daños significativos en el ramal, "ya hubo afectaciones en varias localidades", precisó.

Los cultivos más comprometidos son aquellos que están a campo, donde a pesar de la protección con mantas térmicas o sistemas de calor, el frío intenso termina ganando la batalla.

En cuanto a las verduras de hoja, como lechuga o acelga, la situación es algo menos crítica. "Tienen ciclos más cortos, de 30 días, entonces en poco tiempo se puede recuperar la producción. Pero con un tomate, entre que plantás y cosechás, te van más de 100 días", remarcó.

Otra de las complicaciones que atraviesa el sector es la competencia con productos importados. "Cuando hay faltantes, muchas veces se cubre con tomate brasileño, chileno o paraguayo. Este año, por ejemplo, el mercado de la banana está lleno de fruta importada y eso complica aún más a nuestros productores", lamentó Checa.

Respecto al fenómeno climático, el titular de la Asociación explicó la diferencia entre helada blanca y helada negra. Esta última, señaló, es la más destructiva: "No se ve, no hay escarcha, pero todo se cocina a fuego lento. Cuando pasa el tiempo, las plantas quedan negras, quemadas". Y agregó que este tipo de helada suele darse cuando no hay humedad ambiente.

De cara a lo que resta del invierno, los productores siguen atentos a los pronósticos meteorológicos, aunque reconocen que la previsión no siempre es precisa.

"Decían que el invierno no iba a ser tan frío y mirá cómo estamos. Ojalá no haya más daños porque la verdad es que no le hace bien al campo, ya se sintió fuerte en varias producciones, incluso en la zona de porotos, donde también hubo mermas importantes", concluyó Checa.

Qué se espera:

- Aumento de precios en los mercados

- Posible ingreso de productos importados que afecten la rentabilidad local

- Mayor impacto si las heladas se prolongan durante julio