Endurecer las penas a los reincidentes

Un proyecto que propone endurecer las penas para delincuentes reincidentes se destaca entre los temas a tratar este martes en la sesión de la Cámara de Diputados de Salta. La iniciativa, presentada por el diputado Guillermo Durand Cornejo, busca incorporar la figura de la reiterancia delictiva al Código Procesal Penal de Salta para que los jueces puedan tenerla en cuenta al momento de dictar prisión preventiva.

El proyecto, sin embargo, aún no cuenta con dictamen de las comisiones de Justicia y Legislación General, lo que podría impedir su tratamiento.

El legislador fundamenta su propuesta en la necesidad de proteger a la ciudadanía de quienes cometen delitos de manera repetida. Según el proyecto, la reiterancia delictiva se refiere a aquellos casos en los que a una persona se le imputa la comisión de múltiples delitos, lo que hace suponer que, de ser liberada, continuará con su actividad delictiva.

Otro de los proyectos que se analizarían este martes es la modificación de la Ley 7631 para extender la prohibición de fumar a los cigarrillos electrónicos o vaporizadores en todos los espacios cerrados de acceso público, tanto privados como públicos.

Otros temas del acta de labor parlamentaria son: Proyecto de ley por la donación de terrenos a un club deportivo. Proyecto de declaración en "defensa de las jubilaciones". Proyecto de Declaración para la continuidad de la construcción de una planta fotovoltaica en Iruya. Proyecto de Declaración para autorizar la importación legal de hoja de coca para consumo interno. Proyecto de Ley para crear el Fondo de Emergencias de desastres naturales.