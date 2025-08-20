De qué se trata la ayuda económica que se creó para acompañar a las familias salteñas que viajan al Garrahan

El intendente Emiliano Durand dio a conocer este miércoles la creación de un fondo especial destinado a asistir a las familias de Salta que deben viajar a Buenos Aires para que sus hijos reciban atención médica en el hospital Garrahan.

Esta medida apunta a aliviar la carga económica que enfrentan estas familias, quienes, además de lidiar con la preocupación por la salud de sus pequeños, deben cubrir los costos de traslado y hospedaje.

La Secretaría de Desarrollo Social será la encargada de administrar este fondo, que se consolidará como una política pública permanente.

La asistencia incluirá el financiamiento de pasajes y alojamiento, tanto para los pacientes como para sus acompañantes, asegurando que ninguna familia quede sin acceso a tratamientos esenciales por limitaciones económicas.

Durand destacó el rol clave del hospital Garrahan como centro de referencia nacional, señalando que “es un lugar fundamental para muchos niños y niñas de nuestra provincia”.

“Queremos garantizar que todos los chicos que necesiten viajar puedan hacerlo sin problemas”, afirmó el intendente. En los próximos días, la Municipalidad informará los detalles sobre cómo solicitar esta ayuda.

Con esta iniciativa, el municipio busca fortalecer el apoyo a las familias salteñas y asegurar que todos los niños tengan igualdad de oportunidades para acceder a la atención médica que necesitan.