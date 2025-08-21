La Puna camina hacia Salta: comienza la XXXVI° Peregrinación a Pie

La fe y la tradición vuelven a movilizar a toda la región. Este martes 2 de septiembre se puso en marcha la XXXVI° Peregrinación a Pie de la Puna, una de las manifestaciones religiosas más conmovedoras del norte argentino que reúne a miles de devotos rumbo a la Fiesta del Milagro en Salta.

El camino comenzó con la partida de los peregrinos de Antofagasta de la Sierra (Catamarca), a los que se irán sumando en los próximos días los hermanos de Tolar Grande, Olacapato, Santa Rosa de los Pastos Grandes y trabajadores de distintas minas de la zona como Tincalayu, Sijes, Providencia y Patito.

Encuentro en San Antonio de los Cobres

El martes 9 de septiembre, cerca de las 15.30, está previsto el gran encuentro de los contingentes en el cruce de las rutas 129 y 51, desde donde partirán todos juntos hacia San Antonio de los Cobres. Allí, a las 20, se celebrará una misa jubilar presidida por el arzobispo de Salta, en lo que será uno de los momentos más emotivos de la peregrinación.

Al día siguiente, a las 23 horas, el obispo auxiliar monseñor Dante Bernacki encabezará una misa y dará la bendición a los peregrinos, en la antesala del inicio del tramo más largo: el camino hacia la capital provincial.

Rumbo a la capital salteña

La Peregrinación Unida de la Puna comenzará en la medianoche del jueves 11 de septiembre, tras la misa y la salva de bombas que marcarán el inicio oficial de la marcha desde San Antonio de los Cobres.

El itinerario contempla múltiples paradas para descanso, alimentación y celebraciones religiosas:

Jueves 11: desayuno en la Bomba, almuerzo en la Encrucijada, merienda en Esquina Negra y misa en Santa Rosa de Tastil , donde también se entregarán colchones y cena.

Viernes 12: tras la partida a las 3 de la madrugada, los caminantes pasarán por El Alfarcito, Qda. Carachi, Gobernador Solá, Lampazar y cerrarán la jornada en Ingeniero Maury , con misa y cena comunitaria.

Sábado 13: la última etapa llevará a los peregrinos a Chorrillos, El Candado y El Alisal, donde se celebrará una misa y almuerzo, antes de recibir la bendición final y continuar el camino hacia Salta.

Un gesto de fe y compromiso

Con más de tres décadas de historia, la Peregrinación de la Puna es una de las expresiones más auténticas de devoción popular en honor al Señor y la Virgen del Milagro. Año tras año, familias enteras y comunidades mineras recorren cientos de kilómetros para renovar su fe y agradecer a los patronos tutelares de Salta, en una travesía que combina esfuerzo, espiritualidad y tradición.