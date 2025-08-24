Clima en Salta: mañanas muy frías, tardes soleadas, y qué se sabe de la Tormenta de Santa Rosa

El tiempo en Salta para la última semana de agosto se presenta con un patrón claro: días soleados y un notable aumento de las temperaturas hasta el próximo domingo. Pero primero, la semana comenzará con mañanas frías, incluso con posibles heladas, el lunes y martes, y tal cual aconteció este domingo cuando la mínima llegó a -3,1º, a las 7.20.

¿Y qué se sabe sobre la tormenta de Santa Rosa? Por ahora no hay nada a la vista, según adelantó el meteorólogro Edgardo Escobar.

En cuanto al tiempo, para este lunes se aguarda una mínima de -1°C en promedio y una máxima de 22°C, con cielo despejado.

El martes 26 y miércoles 27 las condiciones se mantendrán similares, con mínimas de hasta 3°C y máximas de 22°C y 23°C respectivamente.

Para el jueves 28, el tiempo se volverá más cálido en la capital salteña y alrededores, con una mínima prevista en 5°C y una máxima de 24°C.

El viernes 29 promete ser un día muy agradable, con una mínima de 6°C y una máxima de 26°C, consolidando la tendencia de temperaturas más elevadas.

¿Y la Tormenta de Santa Rosa?

Según anticipan varios modelos de meteorología, la Tormenta de Santa Rosa afectará a gran parte de Buenos Aires y Santa Fe justo el sábado 30 de agosto. "Porque ingresa frente frío que va a chocar con el aire cálido que llegará desde el norte", explicó Escobar en diálogo con El Tribuno.

"En Salta por ahora y hasta el 5 de septiembre no se prevee tormentas, ni siquiera precipitaciones", añadió el meteorólogo salteño.

Escobar dijo que actualmente hay un sistema de alta presión, que en lugar de tormentas está generando buen tiempo, vamos a tener condiciones agradables".

Cómo estará el sábado en Salta

A pesar de la tradición que asocia el final de agosto con la llegada de la Tormenta de Santa Rosa, en Salta el pronóstico para el sábado 30 indica otra jornada cálida, con una mínima de 9°C y una máxima de 27°C.

Esto reafirma que en el NOA, la Tormenta de Santa Rosa es menos común que en el centro del país.

En cambio, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén lluvias importantes, granizo y ráfagas de viento durante esa jornada para Buenos Aires y el centro del país.



