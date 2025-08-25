PUBLICIDAD

25 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Israel
excursiones a caballo
Siniestro vial en Salta
L-Gante
control vehicular
#MilagroParaElMundo
Destino Potencia Tartagal
Salta

Sergio Leavy pidió interpelar a Karina Milei en Diputados

El senador Sergio Leavy presentó un pedido formal de interpelación contra la diputada nacional Karina Milei, en el marco de cuestionamientos sobre su gestión y decisiones políticas. La iniciativa apunta a que Milei explique y aclare diversos aspectos de su desempeño legislativo ante el Congreso. 
Lunes, 25 de agosto de 2025 10:17
El diputado nacional Sergio Leavy presentó un pedido formal de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que brinde explicaciones ante la Cámara de Diputados de la Nación.

En el escrito ingresado al cuerpo legislativo, Leavy solicita que la funcionaria responda sobre distintos puntos vinculados a su rol en el Ejecutivo. Entre ellos, los fundamentos de designaciones en cargos políticos de relevancia, los criterios para la distribución de recursos en áreas bajo su órbita y la participación en la toma de decisiones de política pública.

El legislador también incluyó interrogantes sobre los motivos de la creación y funcionamiento de oficinas y dependencias dependientes de la Secretaría General, así como sobre posibles injerencias en la política legislativa y partidaria que excedan sus funciones administrativas.

El pedido fue dirigido a la presidenta de la Cámara de Diputados, en los términos del Reglamento, con el objetivo de que Karina Milei concurra a brindar las explicaciones correspondientes.
 

