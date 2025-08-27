PUBLICIDAD

27 de Agosto, Salta, Argentina
Salta

Elecciones 2025: un presidente de mesa en Salta puede llegar a cobrar un total de 80 mil pesos

Miércoles, 27 de agosto de 2025 10:36
Los presidentes de mesa que participen en los comicios nacionales de medio término del próximo **26 de octubre** en Salta percibirán **\$40.000** por su trabajo durante la jornada electoral. Además, aquellos que asistan a las capacitaciones recibirán un **extra de \$40.000**, lo que eleva la compensación total a $80.000.

En la provincia se designarán cerca de 7.000 autoridades de mesa** en distintas localidades. El secretario electoral federal, Juan Pablo Acosta, recordó que quienes quieran postularse pueden inscribirse a través del Instagram de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal 1 de Salta.

  • Los requisitos para ser autoridad de mesa son:
  • * Ser elector/a hábil
  • * Tener entre 18 y 70 años
  • * Residir en la sección electoral donde se desempeñará
  • * Saber leer y escribir
  • * Estar inscripto/a en el padrón electoral
  • * No estar afiliado/a a ningún partido político
  • La inscripción no garantiza automáticamente la designación como autoridad de mesa.

 

