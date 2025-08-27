Elecciones 2025: un presidente de mesa en Salta puede llegar a cobrar un total de 80 mil pesos

inicia sesión o regístrate.
Los presidentes de mesa que participen en los comicios nacionales de medio término del próximo **26 de octubre** en Salta percibirán **\$40.000** por su trabajo durante la jornada electoral. Además, aquellos que asistan a las capacitaciones recibirán un **extra de \$40.000**, lo que eleva la compensación total a $80.000.
En la provincia se designarán cerca de 7.000 autoridades de mesa** en distintas localidades. El secretario electoral federal, Juan Pablo Acosta, recordó que quienes quieran postularse pueden inscribirse a través del Instagram de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal 1 de Salta.
- Los requisitos para ser autoridad de mesa son:
- * Ser elector/a hábil
- * Tener entre 18 y 70 años
- * Residir en la sección electoral donde se desempeñará
- * Saber leer y escribir
- * Estar inscripto/a en el padrón electoral
- * No estar afiliado/a a ningún partido político
- La inscripción no garantiza automáticamente la designación como autoridad de mesa.