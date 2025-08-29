PUBLICIDAD

29 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
acosador
Ruta 34
Bicentenario de la Independencia de Uruguay
búsqueda de personas Salta
Pesca
roma
Milagrito 2025
Maraton de Hirpace
Milagrito 2025
Milagrito 2025

Milagrito 2025: buscá las fotos de tus hijos en el lente único de Javier Rueda

Más de 2.400 niños participaron este viernes del tradicional Milagrito de los niños, una jornada de fe y emoción en la Catedral de Salta. El Tribuno estuvo presente retrató los mejores momentos.
Viernes, 29 de agosto de 2025 11:57
El Milagrito 2025 congregó esta mañana más de 2500 niños en la Catedral salteña.
El Milagrito de los niños 2025 volvió a reunir a miles de familias en el corazón de la ciudad. La plaza 9 de Julio, las calles aledañas y, por primera vez en la historia, el interior de la Catedral Basílica se colmaron con la presencia de 2.400 pequeños y más de 2.500 padres y familiares que acompañaron esta celebración de la fe más joven.

Los protagonistas fueron los chicos que, vestidos con guardapolvos, uniformes escolares y pañuelos de colores, vivieron una jornada única, marcada por la devoción y la esperanza. El ingreso a la Catedral fue uno de los momentos más emotivos, ya que los niños recorrieron el sector donde se ubican las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, un espacio reservado históricamente para las solemnes procesiones de septiembre.

El lente de Javier Rueda, fotógrafo de El Tribuno, se convirtió en testigo privilegiado de la fiesta. Con su cámara registró sonrisas, gestos de asombro y la emoción compartida. Cada retrato refleja la inocencia y la espiritualidad que caracterizan al Milagrito de los niños, una tradición que crece año a año.

Si participaste de la celebración, podés buscar las fotos de tu hijo, nieto o sobrino en la galería especial de El Tribuno, que reúne los mejores registros de esta edición. Una oportunidad única para conservar en imágenes un recuerdo que quedará grabado en la historia familiar y en la memoria colectiva de los salteños.

Milagrito 2025

