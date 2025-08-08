Paro docente: Sipetsa mantiene la medida que solo habría tenido una acatamiento del 10%

Sitepsa concretó este viernes su plan de lucha, con un paro docentes. En un comunicado, el sindicato indicó que el principal objetivo es concientizar a los educadores sobre la importancia de defender el salario docente y lograr la adhesión masiva al paro.

El sindicato, además, convocó a una asamblea de afiliados el sábado 9 de agosto en su sede. Allí se discutirá el futuro del plan de lucha en caso de no obtener una respuesta favorable de las autoridades.

Los principales reclamos que motivan las medidas de fuerza son:

Blanqueo del Código 690: Este código corresponde a un monto no remunerativo ni bonificable que afecta negativamente el salario de los docentes, por lo que el sindicato exige su anulación.

Cambio en la base de cálculo: SiTEPSa exige una modificación en la fórmula para calcular los aumentos salariales, en busca de un aumento real del salario básico docente.

Pago del 6% de deuda: El sindicato reclama el pago de una deuda salarial histórica del 6% adeudada a los educadores.

Una de las instituciones con mayo acatamiento al paro docente fue la Escuela Nomal que comunicó la situación de la medida, a través de un comunicado en la puerta de la institución.

Desde la Dirección General de Información Educativa mediante datos del Sinide, informaron que el ausentismo docentes en promedio de todos los niveles e incluyendo a toda la provincia, no supera el 10%.