PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
17 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Intoxicación con agua
Día del Profesor
Gustavo Sáenz
Hablemos de lo que viene
Diputados
Copa Liberadores
Latin Grammy
Andy Kusnetzoff
Dólar blue en Salta
Ley de Financiamiento Universitario
Intoxicación con agua
Día del Profesor
Gustavo Sáenz
Hablemos de lo que viene
Diputados
Copa Liberadores
Latin Grammy
Andy Kusnetzoff
Dólar blue en Salta
Ley de Financiamiento Universitario

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1490.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Uno por uno: cómo votaron los diputados salteños el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario

La Cámara baja rechazó este miércoles el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario con 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones. El proyecto, que otorga más fondos a las universidades y habilita paritarias, pasó ahora al Senado para su tratamiento.
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 18:15
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En medio de una nueva marcha federal universitaria frente al Congreso, que también tiene su réplica en Salta, la Cámara baja dio un fuerte respaldo al sistema universitario público al insistir con la ley original aprobada por el Parlamento. La votación del veto presidencial coincidió con el tratamiento de otra norma vetada por Milei, la denominada Ley Garrahan, que declara la emergencia pediátrica y de residencias.

En Salta, el tema tuvo eco directo: los siete diputados nacionales por la provincia votaron divididos. Este es el detalle:

Diputado/a Bloque Voto
Pamela Calletti Innovación Federal A favor (rechazo al veto)
Emiliano Estrada Unión por la Patria A favor (rechazo al veto)
Julio Moreno Ovalle La Libertad Avanza En contra (apoyo al veto)
Emilia Orozco La Libertad Avanza En contra (apoyo al veto)
Pablo Outes Innovación Federal A favor (rechazo al veto)
Yolanda Vega Innovación Federal A favor (rechazo al veto)
Carlos Raúl Zapata La Libertad Avanza En contra (apoyo al veto)

De este modo, cuatro legisladores salteños se pronunciaron a favor de insistir con la ley (Calletti, Estrada, Outes y Vega) y tres votaron en contra apoyando la decisión presidencial (Moreno Ovalle, Orozco y Zapata).

El resultado general fue 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones, que permitió a la oposición reunir la mayoría especial de dos tercios y darle media sanción al rechazo del veto presidencial. Ahora el Senado deberá ratificar esta decisión para que la norma se promulgue definitivamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD