24°
24 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Alcohol al volante
Escapó y lo hallaron
Especial
festival gastronómico bocado
control de lunares
obras en la rotonda
DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR BLUE

$1405.00

Salta

Crédito Argentino inaugura su segunda sucursal en Salta y refuerza su compromiso local

La nueva sede está ubicada en pleno microcentro salteño, en calle Urquiza 582, a pocos metros de la peatonal. La apertura reafirma el compromiso de acercar soluciones financieras y atención personalizada a clientes y comerciantes locales. 
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 12:06
Crédito Argentino abrió las puertas de su segunda sucursal en la ciudad de Salta, que se suma a la ya existente en Balcarce 6. De esta manera sigue fortaleciendo su presencia en el norte argentino y consolida su plan de expansión territorial, que ya alcanza más de 130 sucursales en todo el país. 
La decisión de ampliar la red de sucursales en la capital salteña responde al crecimiento de la demanda de productos financieros en la región y a la necesidad de ofrecer mayor comodidad, rapidez y cercanía a los clientes de la zona.
El crecimiento y la expansión territorial de Crédito Argentino se complementan con un sólido desarrollo digital adaptado a las necesidades actuales de los clientes. Este modelo híbrido de atención posiciona a la entidad como referente en inclusión financiera y a la vanguardia de las tendencias globales.

 

Préstamos


Crédito Argentino ofrece préstamos personales de hasta $6.000.000, además de la posibilidad de financiar compras en los comercios registrados. Los rubros que brindan financiamiento son amplios y variados: desde indumentaria y calzado hasta muebles, artículos para el hogar, motocicletas y automóviles, entre otros.
Horarios de atención
El horario de atención de la nueva sucursal de Crédito Argentino (Urquiza 582) es de lunes a viernes, de 8:30 a 13:00 y de 17:00 a 20:30, y los sábados, de 8:30 a 12:30.
Para más información sobre Crédito Argentino, hacer clic acá.

