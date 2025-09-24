Kevin Benavides se sube a los autos y apunta al Dakar 2026

El salteño Kevin Benavides confirmó que dejará las motos para comenzar una nueva etapa en autos rumbo al Rally Dakar 2026. Tras conquistar en dos oportunidades la prueba más exigente del rally raid mundial sobre dos ruedas, el deportista de 36 años se prepara para debutar en cuatro ruedas con un Taurus de la categoría Challenger del BBR Motorsport, acompañado por su navegante argentino Lisandro Sisterna.

El debut oficial será en la Baja Marruecos del 2 al 6 de octubre y, sin pausa, continuará con el Rally de Marruecos del 10 al 17 del mismo mes, en un plan que incluye dos competencias clave en África y largas sesiones de entrenamiento para acumular experiencia. “Estoy súper motivado por comenzar esta nueva etapa en mi carrera deportiva como piloto de cuatro ruedas. Quiero empezar igual que lo hice en motos: con total compromiso, dedicación y trabajo humilde desde abajo”, expresó Benavides.

El paso a los autos estaba previsto pero se adelantó tras el accidente del 11 de mayo de 2024, cuando sufrió un traumatismo encéfalo craneano y fractura del húmero izquierdo, que afectó su nervio radial. A pesar de que llegó a correr el Dakar 2025, Kevin anunció en junio que abandonaba las motos debido a esta lesión.

Ahora, su objetivo es sumar la mayor cantidad de kilómetros antes de fin de año para llegar al Dakar con el mejor ritmo posible. “Tengo mucha experiencia en el desierto y en leerlo, algo que planeo aprovechar en esta nueva etapa”, señaló.

Desde el equipo, el Team Manager de BBR Motorsport, Loïc Bonnevie, destacó la llegada del argentino: “Su experiencia ganadora y su ética de trabajo lo convierten en una incorporación muy valiosa para el equipo. Nuestra estrategia se centra en pruebas y desarrollo continuo para asegurar que Kevin se adapte rápidamente al auto y llegue al Dakar con las mejores herramientas”.