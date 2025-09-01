Kevin Benavides terminó su primera carrera en cuatro ruedas: "Deja un gran sabor de boca", dijo

La quinta y sexta fecha del Campeonato Argentino de Rally Raid en San Juan tuvo un condimento especial para los amantes del mundo motor: el debut de Kevin Benavides en las cuatro ruedas. El dos veces ganador del Dakar dejó las motos para pasarse a la categoría UTV y si bien el resultado final para él es anecdótico, se quedó muy conforme con lo realizado. Luciano Benavides, en tanto, arrasó en la categoría de las dos ruedas.

"Los dos primeros días con algunos problemas mecánicos, hoy en la tercera, mucha nieve y frío, salimos retrasados en largada por una falla que el team logró solucionar, descontando esos minutos, nos quedamos con un P1 en categoría que deja un gran sabor de boca para cerrar el finde y a todo el equipo HV Racing por el trabajo", expresó en sus redes sociales el piloto que logró ganar el Dakar en 2021 con Honda y el 2023 con KTM.

El mayor de los hermanos Benavides partió tarde en la última etapa y si bien finalizó tercero en el último tramo, en una comparativa interna su resultado fue mejor al del ganador del día. Y en la general terminó sexto junto a su copiloto también salteño, Tomás Acedo.

El excampeón del mundo, primero

Luciano Benavides fue el absoluto ganador de la categoría motos seguido por Benjamín Pascual y Jeremías Pascual.