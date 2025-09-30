Salta potencia su turismo con una aerolínea

En el marco de la Feria Internacional de Turismo 2025 que se realiza en Buenos Aires, la Municipalidad de Salta consolidó un acuerdo estratégico con la aerolínea JetSMART, con el objetivo de fortalecer la conectividad aérea y generar nuevas oportunidades de crecimiento para la actividad turística en la ciudad.

El convenio, sellado durante la tercera jornada de la FIT, busca potenciar la articulación entre el sector público y privado, clave para ampliar la llegada de visitantes desde distintas provincias y favorecer el desarrollo económico local.

"Este convenio es una muestra de lo que podemos lograr trabajando en conjunto. Desde el municipio seguimos generando alianzas con el sector privado para que Salta siga creciendo como destino turístico, con más conectividad y más oportunidades para todos", afirmó el coordinador del Ente de Turismo municipal, Fernando Garcia Soria.

Por su parte, el country manager de JetSMART Argentina, Gonzalo Pérez Corral, agradeció la posibilidad de planificar acciones conjuntas con el municipio en beneficio de la actividad turística.