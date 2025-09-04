Emotiva recorrida de las imágenes peregrinas del Milagro por los barrios de Salta

Las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro recorrieron ayer distintos barrios de la capital salteña, en el marco de las actividades previas a la procesión central del 15 de septiembre. La jornada estuvo marcada por la participación de niños y jóvenes de catequesis de comunión y confirmación, quienes llegaron desde parroquias y vicarías de la ciudad y municipios cercanos.

Tras la misa celebrada en la Catedral Basílica, los grupos realizaron una peregrinación en la plaza 9 de Julio junto a las imágenes sagradas. Comunidades de barrios como Ciudad del Milagro, San Remo, Tres Cerritos, Campo Caseros y La Ciénaga, entre otros, se organizaron para acompañar el recorrido. También se sumaron delegaciones de La Silleta y Chicoana.

“Vinimos toda la catequesis, tanto los que se preparan para la comunión como los de confirmación”, contó Anaís, una de las participantes. Francisco, de 10 años, señaló que era la primera vez que vivía la experiencia: “Me gustó mucho, vinimos con mis compañeros”.

Por su parte, Antonio expresó que: “Para nosotros como salteños significa muchísimo que nos hayan venido a visitar. Es una gran alegría poder tenerlas aunque sea por unos minutos frente a la parroquia, pedirles y decirles que acá estamos, a sus pies”, expresó.

El vecino señaló que el Milagro moviliza sentimientos profundos ligados a la fe y a la tradición. “Desde la formación que uno tiene en el hogar, te moviliza el hecho de ser salteño y de haber vivido siempre el Milagro en este tiempo especial. En el corazón tenemos el agradecimiento por los favores recibidos, por el don de la vida y por estar presentes”, afirmó.

La movilización fue acompañada por familias enteras. Alicia, vecina de Salta, expresó emocionada: “Toda mi vida me emociona el Milagro, soy feliz de participar y acompañar a mis nietos”.

La organización destacó que la asistencia superó a la del día anterior, cuando se realizó el Milagro de la Infancia con más de 2.500 chicos. La agenda continúa esta tarde con el Milagro de los Jóvenes en el colegio Belgrano, a partir de las 15.

Recorrido

* 📍 **Parroquia Jubilar de Nuestra Señora de Itatí**, Villa Lavalle

* ✝️ Vicaría San Francisco Solano

* ✝️ Parroquia María Reina de la Paz

* ✝️ Vicaría San Benito

* ✝️ Vicaría Sagrado Corazón de Jesús, barrio 20 de Junio

* ✝️ Vicaría Nuestra Señora de Luján Sur, Villa María Esther

* ✝️ Parroquia Santa Rosa de Lima, Villa Las Rosas

* 🏥 Hospital San Bernardo

* 🏥 Hospital Oñativia



