En tiempo de Milagro, un sismo de 4,1 hizo temblar la Puna salteña

Un sismo de magnitud 4,1 se registró este viernes en el oeste de la provincia de Salta, según datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El fenómeno ocurrió a las 10.22 y tuvo como epicentro un punto ubicado a 35 kilómetros al noreste de Tolar Grande, en plena región de la Puna.

El organismo detalló que la profundidad fue de 201 kilómetros, lo que explica por qué el temblor no alcanzó a generar daños ni alarma significativa en la población. De todas maneras, vecinos de algunas localidades del altiplano habrían sentido una leve vibración.

El punto exacto donde se originó el sismo se ubicó a 193 kilómetros de la ciudad de Salta con coordenadas oficiales -24.310 de latitud y -67.240 de longitud.

Desde el INPRES aclararon que el cálculo es automático y puede ser ajustado por especialistas en las próximas horas. Por tratarse de un evento a gran profundidad, su impacto en superficie fue moderado y no generó inconvenientes.