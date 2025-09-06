El Instituto Güemes renovó su pacto de fe con el Milagro

En el marco del inicio de la novena en honor al Señor y la Virgen del Milagro, el Instituto Privado General Güemes volvió a renovar, como cada 5 de septiembre, su pacto de fe y amor a los patronos salteños junto a la comunidad educativa, las familias y los vecinos del barrio.

La jornada estuvo marcada por una emotiva procesión de ocho cuadras por las calles Coronel Vidt, 10 de Octubre, Tucumán y Gorriti. Docentes, padres y estudiantes acompañaron el paso de las imágenes con pañuelos en alto, en una expresión de fervor popular. Las imágenes fueron llevadas en los hombros por los alumnos de quinto año de la promoción "Nexus" 2025, mientras que estudiantes de todos los niveles -inicial, primario y secundario- participaron de la santa misa celebrada por el sacerdote Pedro Ríos, reafirmando su devoción al Señor y la Virgen del Milagro.

El instituto destacó que el Milagro es sinónimo de esperanza, alegría y encuentro comunitario, y convocó a marchar juntos en la fe y el amor al prójimo. Bajo el lema "Despertando esperanza, construyendo oportunidades", la comunidad güemesiana reafirmó una vez más su fidelidad a los santos patronos de Salta. Hasta el 15 de septiembre, Salta vive un tiempo mágico.