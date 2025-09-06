PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
6 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Escándalo de corrupción en ANDIS
elecciones bonaerenses
Cámara de Turismo de Salta
Enfermedades respiratorias
#MilagroParaElMundo2025
#MilagroParaElMundo2025
Escándalo de corrupción en ANDIS
elecciones bonaerenses
Cámara de Turismo de Salta
Enfermedades respiratorias
#MilagroParaElMundo2025
#MilagroParaElMundo2025

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR BLUE

$1370.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

El Instituto Güemes renovó su pacto de fe con el Milagro

Alumnos, padres y vecinos participaron de la procesión.
Sabado, 06 de septiembre de 2025 02:12
Las imágenes salen a la calle los 5 de septiembre.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el marco del inicio de la novena en honor al Señor y la Virgen del Milagro, el Instituto Privado General Güemes volvió a renovar, como cada 5 de septiembre, su pacto de fe y amor a los patronos salteños junto a la comunidad educativa, las familias y los vecinos del barrio.

La jornada estuvo marcada por una emotiva procesión de ocho cuadras por las calles Coronel Vidt, 10 de Octubre, Tucumán y Gorriti. Docentes, padres y estudiantes acompañaron el paso de las imágenes con pañuelos en alto, en una expresión de fervor popular. Las imágenes fueron llevadas en los hombros por los alumnos de quinto año de la promoción "Nexus" 2025, mientras que estudiantes de todos los niveles -inicial, primario y secundario- participaron de la santa misa celebrada por el sacerdote Pedro Ríos, reafirmando su devoción al Señor y la Virgen del Milagro.

El instituto destacó que el Milagro es sinónimo de esperanza, alegría y encuentro comunitario, y convocó a marchar juntos en la fe y el amor al prójimo. Bajo el lema "Despertando esperanza, construyendo oportunidades", la comunidad güemesiana reafirmó una vez más su fidelidad a los santos patronos de Salta. Hasta el 15 de septiembre, Salta vive un tiempo mágico.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD