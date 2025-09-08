La nevada paró a los peregrinos de Tolar Grande: quedaron varados en Olacapato

La fuerte nevada que afectó durante el domingo y la mnadrugada de hoy la Puna salteña obligó a detener la marcha de los peregrinos de Tolar Grande, quienes se encontraban en plena travesía rumbo a la Catedral Basílica para participar de las celebraciones del Milagro 2025.

Según confirmaron los propios caminantes, se encuentran en Olacapato, donde Gendarmería Nacional les solicitó permanecer en la zona y no avanzar debido a la escasa visibilidad y el riesgo de circular con los caminos cubiertos de nieve. “Queremos llevar tranquilidad a nuestras familias en Salta, estamos todos bien y resguardados”, expresaron.

En la misma situación quedaron los trabajadores que se desplazaban desde la mina Patito, quienes tampoco pudieron continuar viaje a raíz del temporal.

La decisión oficial fue que los grupos permanezcan en ese punto hasta que se produzca una mejora de las condiciones meteorológicas, lo que permitiría recién mañana retomar el camino hacia la capital provincial.

Las autoridades remarcaron que todos los peregrinos se encuentran en perfectas condiciones, bajo techo y en un lugar seguro, con asistencia y acompañamiento mientras esperan que el tiempo les permita continuar.