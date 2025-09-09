PUBLICIDAD

9 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
#MilagroParaElMundo2025

Más de 3 mil fieles en la Peregrinación Azul: la familia policial caminó hasta la Catedral por el Milagro 2025

Una multitud integrada por policías, retirados, estudiantes de las escuelas de formación y familiares partió desde El Carril hacia la Catedral Basílica de Salta. La marcha, que ya es tradición desde hace 11 años, recibió una bendición especial antes de ingresar al templo para honrar al Señor y la Virgen del Milagro
Martes, 09 de septiembre de 2025 10:45
Con profundo fervor religioso y un marcado espíritu de unidad, más de 3.000 fieles participaron de la Peregrinación Azul que, como cada año, tiene a la familia policial como protagonista. La caminata comenzó lla noche del domingo, alrededor de las 20 horas, en El Carril, y tras recorrer kilómetros en oración, la columna de devotos llegó el lunes en horas de la mañana a la Catedral Basílica.

Allí los esperaba una ceremonia cargada de emoción: el Vicario Episcopal, Marco Cepeda, les impartió una bendición especial antes de que ingresaran en procesión al interior del templo. Con banderas, imágenes y cantos, los peregrinos rindieron homenaje al Señor y la Virgen del Milagro, en el marco de una de las manifestaciones de fe más importantes de la provincia.

Entre los presentes se encontraban el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, el secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, el jefe de Policía, Diego Bustos, y el subjefe, Walter Toledo, quienes acompañaron la marcha y destacaron el compromiso que desde hace 11 años sostiene la comunidad policial al participar de esta peregrinación.

“Este es un gesto de fe que fortalece a nuestra institución y a nuestras familias”, señaló el ministro, quien remarcó el valor espiritual de esta caminata que trasciende lo religioso para convertirse en símbolo de unión y compromiso.

Un operativo especial

La Peregrinación Azul se enmarca en las celebraciones del Milagro 2025, que convoca a miles de fieles de toda la provincia y el país. Para garantizar el normal desarrollo de las actividades, la Policía de Salta despliega un amplio operativo de seguridad, que contempla varias fases:

* Acompañamiento y asistencia a los distintos grupos de peregrinos,
* Cobertura preventiva en puntos estratégicos del micro y macrocentro,
* Controles en corredores comerciales y bancarios durante la Novena.

El dispositivo se intensificará el 15 de septiembre, día de la procesión central, cuando más de 5.000 efectivos trabajarán en las calles para custodiar a los fieles durante el recorrido de las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro.

De esta manera, la familia policial no solo se convierte en protagonista de la devoción salteña a través de su marcha de fe, sino también en garante de la seguridad de los miles de peregrinos que año tras año renuevan su pacto con el Milagro.

 

Últimas noticias

