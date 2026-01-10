Clima en Salta: salió el sol después de dos jornadas con alerta amarilla y así estará el fin de semana

Siempre que llovió...Luego del fuerte temporal que se registró el miércoles y que dejó complicaciones e inundaciones en distintas localidades del Valle de Lerma, especialmente en La Merced y Rosario de Lerma, las condiciones meteorológicas muestran una leve mejora de cara al fin de semana.

El temporal complicó a Salta capital y alrededores. Foto: Javier Rueda

Tras las jornadas del jueves y viernes con alerta amarilla, pero con alivio porque no se registraron tormentas de gran magnitud, este sábado se espera una jornada más estable, con una temperatura máxima que alcanzará los 26 grados, cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones y tormentas, lo que permitirá cierto alivio para los pobladores afectados por las lluvias de los últimos días.

En tanto, el domingo se mantendrían condiciones similares. La máxima volverá a ubicarse en torno a los 26 grados, aunque persiste una baja probabilidad de precipitaciones y tormentas hacia la tarde, por lo que se recomienda continuar con precaución, sobre todo en zonas que aún presentan anegamientos o suelos saturados.