22°
16 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
Hospital del Milagro
Aranceles
Julieta Valencia Donat
cerrillos
Flybondi
Salta

Condenado por atacar a inspectores

En un operativo por venta ilegal de pirotecnia en pleno centro.
Viernes, 16 de enero de 2026 00:53
La Justicia condenó a Iván Mauro Rueda, de 30 años, a seis meses de prisión de ejecución efectiva, tras hallarlo autor material y penalmente responsable de los delitos de lesiones leves y amenazas simples, en cinco hechos cometidos en concurso real, ocurridos el 24 de diciembre pasado durante un operativo municipal.

El episodio se registró en la intersección de Mendoza y Pellegrini, en el marco de un control llevado adelante por inspectores de la Municipalidad de Salta para secuestrar pirotecnia sonora, cuya comercialización está prohibida por ordenanza. Rueda, vendedor ambulante, fue detectado ofreciendo ese tipo de productos en la vía pública.

Según consta en la causa, al momento de intentar incautar la mercadería, el hombre reaccionó de manera violenta, amenazó al personal con un arma blanca y golpeó a uno de los inspectores municipales, provocándole lesiones. Tras la agresión, el acusado se dio a la fuga, aunque luego fue detenido con intervención policial.

Rueda, quien actualmente reside en la provincia de Río Negro desde 2022, fue finalmente condenado y deberá cumplir la pena de prisión efectiva, además de afrontar las costas del proceso. El fallo volvió a poner en foco la violencia contra trabajadores municipales durante controles en la vía pública y la necesidad de reforzar las medidas de protección en este tipo de operativos, especialmente en fechas sensibles como las fiestas de fin de año, cuando se intensifican los controles y aumenta la exposición del personal a situaciones de riesgo.

 

