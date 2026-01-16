¿De qué se enfermaron los salteños en 2025?: Salud difundió estadísticas

En Salta se notificaron durante 2025 un total de 69.879 casos de diarrea aguda, según el último informe de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública correspondiente a la semana epidemiológica 53, que abarca del 28 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026. Solo en ese período se registraron 1.289 personas con este cuadro, lo que confirma que las enfermedades transmitidas por alimentos continúan siendo una de las principales causas de consulta en la provincia.

En el mismo reporte, la Dirección General de Coordinación Epidemiológica informó que se detectó un caso de salmonelosis en la última semana, con un acumulado anual de 42. En cuanto al botulismo del lactante, no se registraron nuevos episodios en los últimos días, aunque el total de 2025 llegó a cinco casos, mientras que el botulismo en adultos mantiene un acumulado de un caso. Tampoco se reportaron nuevos diagnósticos de síndrome urémico hemolítico, que cerró el año con un caso confirmado.

Respecto de las hepatitis virales, en la semana 53 se notificó un nuevo positivo, elevando a 19 los casos en todo 2025. La mayor concentración se dio en el departamento Rivadavia, con siete notificaciones, seguido por San Martín con seis, Capital con tres, y registros aislados en Rosario de la Frontera, La Caldera y Orán.

En relación con la viruela símica, no se sumaron nuevos contagios y el acumulado anual permanece en dos casos. En tanto, no se confirmaron casos de dengue en el marco de la vigilancia de síndrome febril agudo inespecífico 2025-2026. Actualmente hay 301 sospechosos, de los cuales 273 fueron descartados por laboratorio y 26 continúan en estudio. Tampoco se registraron casos positivos de chikungunya, zika ni fiebre amarilla, aunque permanecen en seguimiento dos sospechosos de chikungunya y uno de zika.

El informe también detalla la situación de las enfermedades zoonóticas. En la última semana no hubo casos de araneísmo ni de ofidismo, mientras que se notificaron 19 picaduras de alacranes y 19 mordeduras de perro consideradas accidentes potencialmente rábicos, principalmente en los departamentos San Martín, Capital y Metán. En lo que va del año, se acumularon 641 picaduras de alacranes y 1.007 accidentes potencialmente rábicos. Además, se confirmó un nuevo caso de hidatidosis, que elevó el total anual a 44, y no se registraron nuevos episodios de hantavirus, leptospirosis, psitacosis ni rabia animal.

Dermatológicas

En el grupo de enfermedades dermatológicas de interés sanitario, no se reportaron nuevos casos de leishmaniasis cutánea, mucocutánea ni visceral humana, que cerraron 2025 con 36, 5 y 10 casos respectivamente. Tampoco se notificaron nuevos diagnósticos de lepra ni de micosis profunda.