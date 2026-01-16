Unas 122 mil atenciones en consultorios externos en hospital del Milagro

El Hospital Señor del Milagro cerró el 2025 con una intensa actividad asistencial que lo volvió a posicionar como uno de los centros de referencia del sistema de salud provincial. A lo largo del año se registraron 122.823 atenciones en consultorios externos, que abarcaron más de 30 especialidades, desde clínica médica e infectología hasta salud mental y odontología.

A esa demanda ambulatoria se sumó un fuerte movimiento en el área de urgencias. Según informó el gerente general, José Soto Ruiz, el servicio de Guardia atendió 50.500 consultas, mientras que se contabilizaron 6.218 internaciones y se realizaron 1.655 procedimientos quirúrgicos, lo que da cuenta de la complejidad de los cuadros abordados y de la capacidad operativa del establecimiento.

El soporte diagnóstico fue otro de los pilares de la actividad. El Programa de Bioquímicos efectuó 911.705 determinaciones en áreas clave como química, hormonas, infectología y bacteriología. En Diagnóstico por Imágenes se concretaron 14.275 estudios radiológicos y 1.780 tomografías, en tanto que Anatomía Patológica procesó 1.452 muestras fundamentales para la confirmación de diagnósticos. A esto se sumó el crecimiento del área de Telesalud, que gestionó 2.087 consultas con especialistas en Reumatología, Neumonología y Salud Mental, entre otras disciplinas, facilitando el acceso de pacientes del interior y reduciendo traslados.

El hospital también sostuvo su rol como institución formadora. Durante el año, 19 residentes se capacitaron en cuatro especialidades y 32 concurrentes se desempeñaron en áreas críticas.

