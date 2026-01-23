VIDEO. Atropellaron a un nene, el auto huyó y los vecinos de barrio Libertad exigen respuestas

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Vecinos del barrio Libertad, en la zona sudeste de la ciudad, se manifestaron este viernes por la mañana sobre la calle Martín Fierro, una arteria principal que conecta con el hospital Papa Francisco, la Comisaría de Solidaridad, Santa Cecilia y centros de salud de la zona. La protesta surgió a partir de un grave hecho ocurrido días atrás, cuando un niño de 8 años fue atropellado mientras intentaba cruzar la calle.

Durante la concentración, los vecinos expresaron su preocupación por el estado del barrio y denunciaron la falta de iluminación, el exceso de velocidad y la circulación descontrolada de vehículos y motocicletas.

“Las luminarias tienen más de 20 años y acá de noche no se ve nada”

Margarita, vecina del barrio, explicó que el reclamo es de larga data. “Pedimos que nos cambien las luminarias porque son viejas, tienen más de 20 años. Esta es una avenida principal, por acá pasan colectivos, ambulancias y patrulleros, y de noche no se ve nada”, sostuvo.

También reclamó la instalación de reductores de velocidad y mayor control policial. “Los fines de semana esto es tierra de nadie. Las motos pasan a alta velocidad, hacen picadas, wheelie, muchos sin luces y sin casco. Es un peligro constante”, afirmó.

El hecho que detonó la manifestación

El detonante de la protesta fue el atropello de Gael, un niño de 8 años, ocurrido el miércoles cerca de las 22.10. Según relató Florencia Soraire, tía del menor, el chico intentaba cruzar la calle cuando fue embestido por una motocicleta y terminó impactando contra un automóvil.

“El auto se dio a la fuga y lo dejó tirado en el piso. Quedó en posición fetal, muy golpeado”, relató la familiar.

Un auto se dio a la fuga y solo se sabe que era rojo

De acuerdo al testimonio, el conductor de la motocicleta un joven de 23 años que llevaba casco permaneció en el lugar y asistió a la familia. Sin embargo, el automovilista escapó. “No sabemos quién es ni qué modelo de auto era. Los vecinos solo alcanzaron a ver que era un auto rojo”, indicó la tía del niño.

La familia pidió colaboración a la comunidad para aportar datos o imágenes que permitan identificar al vehículo involucrado. Contacto para aportar información: 3875606998

Traslado por medios propios y demora policial

Ante la falta de una respuesta inmediata, los familiares trasladaron al niño por sus propios medios al hospital Papa Francisco, desde donde fue derivado al Hospital Materno Infantil.

“La ambulancia nunca llegó. La policía apareció después de una hora, cuando Gael ya estaba siendo atendido”, denunciaron los vecinos.

El estado de salud del niño

El menor permanece fuera de peligro. Presenta golpes en la cabeza, el rostro, las rodillas, la columna y un pie, pero no sufrió fracturas. Este viernes debía ingresar al quirófano para una limpieza profunda y un procedimiento de reconstrucción facial.

“Gracias a Dios está con vida, pero podría haber sido una tragedia”, expresó la familia.

Falta de cámaras y pedidos concretos

Los vecinos señalaron que no hay cámaras de seguridad en la cuadra donde ocurrió el hecho. “Las pocas cámaras de barrios vecinos no alcanzan a enfocar. Necesitamos cámaras acá”, reclamaron.

Entre los pedidos centrales figuran: recambio urgente de luminarias, lomos de burro o reductores de velocidad, controles permanentes, cámaras de seguridad y justicia para Gael.

Presencia policial y compromiso de diálogo

Durante la manifestación, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y, según indicaron los vecinos, autoridades se comprometieron a dialogar para evaluar medidas de seguridad.

La concentración finalizó con un pedido claro: evitar que otro niño vuelva a ser atropellado en una calle que, según denunciaron, se volvió intransitable y peligrosa.