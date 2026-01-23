Clima en Salta: otra vez varias localidades de Salta podrían verse afectados por alerta amarilla

La lluvia no da tregua en enero y hay varias localidades de Salta que se vieron afectadas a causa de las fuertes tormentas que llevaron inundaciones y cortes de ruta. En los valles, las condiciones climáticas no dan respiro ya que el Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que regirá este viernes de 18 a 00 y el sábado de 12 a 00 para distintas localidades de Salta, especialmente en los valles.

Las áreas alcanzadas para este vierne son: cordillera de Los Andes, puna de Cachi, puna de La Poma, puna de Los Andes, puna de Molinos, puna de Cafayate, puna de San Carlos, valles de Cachi, valles de Cafayate, valles de Chicoana, valles de La Caldera, valles de La Poma, valles de Molinos, valles de Rosario de Lerma, valles de San Carlos,

Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana , zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate

Alerta amarillo:

El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada severas. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera en la zona de la puna, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Este mes hubo fuertes inundaciones en la ruta provincial 36, en Rosario de Lerma.

Se prevén fenómenos meteorológicos con capacidad de daño, como lluvias y tormentas de variada intensidad, que podrían estar acompañadas por ráfagas, caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos.

Cabe recordar que rutas como la nacional 68 y las provinciales 33 y 36, tuvieron cortes durante diferentes días del mes debido a las constantes lluvias.