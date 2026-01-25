Dengue: comienza la aplicación de vacunas

El Ministerio de Salud Pública de Salta informó la recepción de 6.370 nuevas dosis de la vacuna tetravalente contra el dengue, que se incorporan a la estrategia de vacunación focalizada definida en el marco del Plan Estratégico de Prevención y Control acordado entre la Provincia y la Nación. Estas dosis permitirán reforzar la cobertura en los departamentos priorizados por su situación epidemiológica: San Martín, Orán, Rivadavia, Anta, General Güemes, Rosario de la Frontera y Metán.

La campaña está dirigida a la población de entre 15 y 39 años que reside en esas jurisdicciones, considerada grupo objetivo por su mayor exposición al virus. Las vacunas comenzarán a aplicarse a partir del miércoles 28 de enero en los hospitales de las localidades asignadas. Para acceder a la inmunización, las personas deberán concurrir con su documento nacional de identidad y el carnet de vacunación.

Desde la cartera sanitaria se recordó que existen contraindicaciones para recibir la dosis. No pueden vacunarse mujeres embarazadas ni en período de lactancia, personas con inmunocompromiso, pacientes oncológicos, quienes se encuentren bajo tratamiento con corticoides, inmunoglobulinas o hemoderivados. Además, quienes hayan tenido diagnóstico confirmado de dengue deberán esperar al menos seis meses antes de iniciar el esquema.

La jefa del Programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, subrayó que la vacuna constituye una herramienta más dentro de un abordaje integral.