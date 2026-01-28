PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
28 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Reserva Federal de EEUU
Salta
Salta
Clima en Salta
accidente aéreo en Colombia
Robo de una camioneta
Racing
La Libertad Avanza Salta
Grammys
San Lorenzo
Reserva Federal de EEUU
Salta
Salta
Clima en Salta
accidente aéreo en Colombia
Robo de una camioneta
Racing
La Libertad Avanza Salta
Grammys
San Lorenzo

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1485.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Clima en Salta: hay alerta amarilla hasta el viernes en capital y otras regiones de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla para los próximos días. La capital salteña y otras regiones de la provincia, se verán afectadas por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas.
Miércoles, 28 de enero de 2026 18:23
La alerta amarilla llega con la posibilidad de truenos y actividad eléctrica.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El sistema de alerta temprana que utiliza el Servicio Meteorológico Nacional, emitió una alerta amarilla para los próximos días en distintas zonas de Salta. La alerta permanece vigente para hoy miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de enero. Las zonas afectadas podrían presentar caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos. 

Además, se esperan ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. 

Miércoles 28

Alerta amarilla el miércoles. Captura de pantalla: SMN.

Por la noche se verán afectadas las siguientes localidades:

  •  Capital
  • Cerrillos 
  • Guachipas
  •  La Viña 
  • Zona baja de Chicoana 
  • Zona baja de La Caldera 
  • Zona baja de Rosario de Lerma 
  • Zona montañosa de Cafayate
  •  Puna de Cachi 
  • Puna de La Poma 
  • Puna de Los Andes 
  • Puna de Molinos
  • Valles de Cachi 
  • Valles de Cafayate 
  • Valles de Chicoana 
  • Valles de La Caldera 
  • Valles de La Poma 
  • Valles de Molinos 
  • Valles de Rosario de Lerma 
  • Valles de San Carlos

Jueves 29 

Alerta amarilla el jueves. Captura de pantalla: SMN.

Por la tarde y durante la noche se verán afectadas las siguientes zonas:

  •  Capital 
  • Cerrillos 
  • Guachipas 
  • La Viña 
  • Zona baja de Chicoana 
  • Zona baja de La Caldera 
  • Zona baja de Rosario de Lerma 
  • Zona montañosa de Cafayate
  •  Puna de Cachi 
  • Puna de La Poma 
  • Puna de Los Andes 
  • Puna de Molinos

Viernes 30

Alerta amarilla el viernes. Captura de pantalla: SMN.

Por la tarde hay alerta en:

  • Puna de Cachi 
  • Puna de La Poma 
  • Puna de Los Andes 
  • Puna de Molinos

Durante la tarde y por la noche, se mantiene la alerta amarilla en:

  • Capital 
  • Cerrillos 
  • Guachipas 
  • La Viña 
  • Zona baja de Chicoana 
  • Zona baja de La Caldera 
  • Zona baja de Rosario de Lerma 
  • Zona montañosa de Cafayate
  • Valles de Cachi 
  • Valles de Cafayate 
  • Valles de Chicoana 
  • Valles de La Caldera 
  • Valles de La Poma 
  • Valles de Molinos 
  • Valles de Rosario de Lerma 
  • Valles de San Carlos

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Frente a una alerta amarilla, se le aconseja a la población mantenerse informada teniendo en cuenta el desarrollo de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Algunas de las recomendaciones por lluvias y tormentas son:

  1.  Evitá salir.
  2.  No saqués la basura y limpiá desagües y sumideros.
  3. Limpiá desagües y sumideros.
  4. Alejate de zonas inundables.
  5. Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  6. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  7. Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  8. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  9. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD