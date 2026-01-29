Clima en Salta: continúan las alertas amarillas por tormentas, lluvias y ráfagas de viento en Capital y el resto de la provincia

Las lluvias y tormentas continúan afectando a Salta y a distintas zonas de la provincia, donde este jueves el Servicio Meteorológico Nacional mantiene activa una alerta amarilla por tormentas fuertes. La advertencia rige desde el mediodía hasta la medianoche e incluye a la capital salteña y a varias localidades del Valle de Lerma y zonas cercanas, en un contexto marcado por un enero atravesado por temporales, inundaciones, evacuaciones y rutas intransitables en distintos puntos del territorio.

Según el pronóstico brindado por el meteorólogo Edgardo Escobar, este jueves en Salta capital se espera una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 18°C, con probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo del día. Para el viernes, las condiciones serán similares, con una máxima estimada de 25°C, mínima de 18°C y persistencia de lluvias y tormentas.

De acuerdo al pronóstico extendido, el sábado se presentará con una máxima de 26°C y mínima de 19°C, con probabilidad de tormentas durante la tarde y la noche. El domingo, en tanto, se mantendrá la inestabilidad, con registros similares de temperatura y lluvias previstas hacia la tarde.

En qué consiste una alerta amarilla

El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Alerta amarilla para toda la provincia

Capital – Cerrillos – Guachipas – La Viña – zona baja de Chicoana – zona baja de La Caldera – zona baja de Rosario de Lerma – zona montañosa de Cafayate

Jueves 29 de enero: noche

Viernes 30 de enero : tarde y noche

Sábado 31 de enero: noche

Cordillera de Los Andes

Jueves 29 de enero: noche

Puna de Cachi – Puna de La Poma – Puna de Los Andes – Puna de Molinos

Jueves 29 de enero: noche

Viernes 30 de enero: madrugada y noche

Valles de Cachi – Valles de Cafayate – Valles de Chicoana – Valles de La Caldera – Valles de La Poma – Valles de Molinos – Valles de Rosario de Lerma – Valles de San Carlos

Jueves 29 de enero: noche

Viernes 30 de enero: madrugada, tarde y noche

Anta – General Güemes – La Candelaria – Metán – Rosario de la Frontera

Jueves 29 de enero: noche

General José de San Martín – Yunga de Iruya – Yunga de Orán – Yunga de Santa Victoria

Jueves 29 de enero: noche

Pre Puna de Iruya – Pre Puna de Orán – Pre Puna de Santa Victoria

Jueves 29 de enero: noche

Viernes 30 de enero: tarde y noche

Sábado 31 de enero: madrugada, tarde y noche

