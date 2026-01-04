PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
4 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

mojones del carnaval
La Caldera
León XIV
Reino Unido
#CARTONAZO #GANADORES #SALTA
La caída de Maduro
Cortes de agua
Rally Dakar 2026
La caída de Maduro
mojones del carnaval
La Caldera
León XIV
Reino Unido
#CARTONAZO #GANADORES #SALTA
La caída de Maduro
Cortes de agua
Rally Dakar 2026
La caída de Maduro

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Desvíos en varias líneas de colectivos por obras sobre la ruta nacional 51

Los cambios en los recorridos comenzarán a regir desde este martes y se mantendrán mientras duren los trabajos de reemplazo de rejillas de desagüe en el acceso a San Luis.
Domingo, 04 de enero de 2026 13:17
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Desde mañana se implementarán desvíos temporales en varias líneas de colectivos del área metropolitana debido a obras de reemplazo de rejillas de desagüe sobre la ruta nacional 51, en el sector de acceso a San Luis, a la altura de la autopista de Circunvalación Oeste.

Las modificaciones afectarán a las líneas Quijano, La Silleta, 8A, Encón y 5 Troncal Circunvalación Oeste, y se mantendrán vigentes hasta la finalización de los trabajos.

En el caso de las líneas Quijano, La Silleta, 8A y Encón, el recorrido hacia la ciudad será por avenida Banchick, Cerro San Martín, Cerro de Castilla, Cerro Los Tres Zorritos, Cerro Colorado, Colectora Oeste de Circunvalación, para luego retomar avenida Banchick y continuar con el trayecto habitual.
En sentido hacia Campo Quijano, circularán por Banchick, Colectora Oeste, calle Cerro Cuesta del Obispo, Cerro Los Tres Zorritos y volverán a avenida Banchick para seguir su itinerario normal.

Por su parte, la línea 5 Troncal Circunvalación Oeste, en sentido hacia la zona Colón, descenderá desde la circunvalación a la colectora, cruzará la ruta nacional 51 y llegará a una nueva parada ubicada frente a la estación de servicio Shell. Desde allí continuará por colectora hasta el próximo paso bajo nivel, a la altura de la ruta provincial 95, donde retomará la circunvalación para seguir su recorrido habitual.

Se recomienda a los usuarios prever demoras, prestar atención a la señalización y consultar los recorridos actualizados mientras se desarrollan las obras. Si querés, puedo armar una versión corta para redes o un recuadro con recorridos resumidos para facilitar la lectura.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD