Desvíos en varias líneas de colectivos por obras sobre la ruta nacional 51

Desde mañana se implementarán desvíos temporales en varias líneas de colectivos del área metropolitana debido a obras de reemplazo de rejillas de desagüe sobre la ruta nacional 51, en el sector de acceso a San Luis, a la altura de la autopista de Circunvalación Oeste.

Las modificaciones afectarán a las líneas Quijano, La Silleta, 8A, Encón y 5 Troncal Circunvalación Oeste, y se mantendrán vigentes hasta la finalización de los trabajos.

En el caso de las líneas Quijano, La Silleta, 8A y Encón, el recorrido hacia la ciudad será por avenida Banchick, Cerro San Martín, Cerro de Castilla, Cerro Los Tres Zorritos, Cerro Colorado, Colectora Oeste de Circunvalación, para luego retomar avenida Banchick y continuar con el trayecto habitual.

En sentido hacia Campo Quijano, circularán por Banchick, Colectora Oeste, calle Cerro Cuesta del Obispo, Cerro Los Tres Zorritos y volverán a avenida Banchick para seguir su itinerario normal.

Por su parte, la línea 5 Troncal Circunvalación Oeste, en sentido hacia la zona Colón, descenderá desde la circunvalación a la colectora, cruzará la ruta nacional 51 y llegará a una nueva parada ubicada frente a la estación de servicio Shell. Desde allí continuará por colectora hasta el próximo paso bajo nivel, a la altura de la ruta provincial 95, donde retomará la circunvalación para seguir su recorrido habitual.

Se recomienda a los usuarios prever demoras, prestar atención a la señalización y consultar los recorridos actualizados mientras se desarrollan las obras.