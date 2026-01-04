Carlos Zapata le pide al Gobierno de Salta seguir el ejemplo nacional y adoptar la Boleta Única de Papel

El diputado nacional por La Libertad Avanza, Carlos Zapata, reclamó al gobierno de Salta adoptar la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema electoral implementado a nivel nacional que, según él, representa un avance clave para la transparencia y eficiencia del proceso electoral. En Salta, se utiliza voto electrónico pese a su costo y las dudas que genera.

Zapata aprovechó un tuit del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el libertario Martín Menem, quien también expresó su apoyo a la BUP como medida para mejorar el sistema electoral en todo el país.

En su mensaje, Menem subrayó la necesidad de "seguir trabajando para tener Boleta Única de Papel en cada provincia", argumentando que "la trampa de las colectoras y los cientos de partidos en el mismo distrito distorsionan la verdadera voluntad del electorado". Estas palabras refuerzan el planteamiento del oficialismo en varias provincias para implementar esta reforma electoral.

En respuesta, Zapata reafirmó su compromiso con la BUP, destacando que esta medida no solo simplifica la votación, sino que también es una herramienta para limitar los manejos políticos y reducir los costos de las elecciones.

"La boleta única de papel es el camino para limitar los manejos y reducir los costos. Ojalá el Gobierno de #Salta tome ese camino por el bien de la democracia y el bolsillo de los ciudadanos. Sigamos el ejemplo de Nación", expresó Zapata en su cuenta de X.

La Boleta Única de Papel fue implementada a nivel nacional durante las elecciones legislativas de 2025, como parte de una reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El objetivo de esta reforma es reemplazar las boletas tradicionales y las colectoras, un sistema que muchos analistas consideran distorsionador de la representación electoral y que aumenta los costos operativos de las elecciones.