Por mantenimiento preventivo, el balneario Carlos Xamena cerrará hasta el martes 13

El verano en la ciudad suele tener un ritmo marcado por el calor, el descanso y los espacios públicos que funcionan como puntos de encuentro. En ese contexto, el balneario Carlos Xamena es una de las postales clásicas de la temporada. Durante los próximos días, sus puertas permanecerán cerradas de manera transitoria para avanzar con tareas clave de mantenimiento.

La Agencia Salta Deportes, dependiente de la Municipalidad de Salta, informó que el complejo permanecerá cerrado hasta el martes 13 de enero, en el marco de un operativo preventivo vinculado tanto al pronóstico meteorológico como al cuidado integral de las instalaciones.

Según se detalló oficialmente, durante este período se realizarán tareas de limpieza profunda en cisternas y tanques de agua, trabajos fundamentales para asegurar la calidad del servicio y el correcto funcionamiento del sistema. A esto se sumarán labores de desmalezado y poda, orientadas a mejorar las condiciones generales del predio y reforzar la seguridad de los sectores verdes que rodean las piletas.

Desde el organismo municipal remarcaron que este tipo de intervenciones se programan de manera periódica, especialmente en temporada alta, cuando el uso intensivo del balneario exige mayores controles y acciones de mantenimiento preventivo.

La reapertura del Carlos Xamena está prevista para el martes 13, cuando retomará su funcionamiento en el horario habitual, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

En paralelo, se aclaró que las actividades de la Colonia de Vacaciones Inclusivas 2026 se desarrollan con total normalidad, sin modificaciones en su cronograma. Esto garantiza la continuidad de las propuestas recreativas destinadas a niñas, niños y adolescentes, aun durante el cierre momentáneo del balneario al público en general.

La medida busca anticiparse a eventuales inconvenientes y sostener estándares adecuados de higiene, seguridad y mantenimiento, en un espacio que cada verano recibe a miles de familias salteñas.