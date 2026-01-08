El cielo no da tregua: El clima vuelve a poner a prueba a la Ciudad, al Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes

La tarde y la noche de hoy avanzan con un escenario meteorológico exigente para buena parte de la provincia. No se trata de un episodio aislado, sino del resultado de un entramado atmosférico que viene gestándose desde el norte y que hoy encontró condiciones propicias para intensificarse sobre Salta, el Valle de Lerma y los Valles Calchaquíes. La clave está en la Alta Boliviana, activa y persistente, que favoreció el ingreso de aire cálido y húmedo hacia el centro provincial, activando tormentas de gran desarrollo.

Así lo explicó el meteorólogo Edgardo Escobar, quien describió una jornada “muy complicada” por la humedad elevada y la dinámica de los sistemas que confluyen sobre la región. Ese cóctel atmosférico se traduce en precipitaciones abundantes, algunas localmente intensas, y mantiene vigente la alerta meteorológica hasta la mañana del viernes, con especial atención en el Valle de Lerma y sectores de los Valles Calchaquíes.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte del territorio salteño. Según el organismo, el período más activo se extiende desde las 18 hasta la medianoche en distintas áreas, mientras que en otras zonas la advertencia se prolonga hasta las 06 del viernes.

Durante el tramo 18 a 00, la advertencia alcanza a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos, además de la Prepuna de Iruya, Orán y Santa Victoria. En tanto, la vigencia de 18 a 6 rige para Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, las zonas bajas de Chicoana, La Caldera y Rosario de Lerma, y la zona montañosa de Cafayate.

El informe oficial detalla que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, con probabilidad de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Los acumulados previstos oscilan entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que, de manera puntual, esos valores sean superados.

El escenario no se agota en la noche. Para este viernes se espera un descenso de la temperatura máxima, producto del ingreso de aire frío que se desplazará asociado a un sistema de baja presión. Parte de ese aire, todavía húmedo e inestable, mantendrá la probabilidad de precipitaciones sobre la ciudad de Salta y el Valle de Lerma, con una máxima estimada en torno a los 21 grados.

En las zonas de alta cordillera, el panorama suma un factor adicional: las precipitaciones podrían presentarse en forma de granizo y/o nieve, una combinación que puede complicar la circulación y las actividades en áreas elevadas.

Con este cuadro, las próximas horas exigen seguimiento constante de los partes oficiales y precaución ante un clima que, lejos de estabilizarse, seguirá mostrando su faceta más cambiante sobre el territorio salteño.