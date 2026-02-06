La AMT dispuso controles de alcohol a los choferes

A pocos días del grave episodio protagonizado por un chofer de Saeta que, cuando se dirigía a tomar servicio, chocó contra un poste y registró 1,4 gramos de alcohol en sangre, la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) dispuso que todas las empresas de transporte urbano e interurbano deberán realizar controles obligatorios de alcoholemia a sus conductores antes de iniciar cada turno y durante la jornada laboral.

La decisión quedó formalizada a través de la orden regulatoria 1/26, emitida por el Directorio de la AMT, que fija un plazo máximo de 20 días para que las empresas prestadoras del servicio adopten y pongan en funcionamiento estos nuevos mecanismos de prevención.

Según se informó oficialmente, el principal objetivo de la medida es "reducir la siniestralidad en la vía pública que pueda afectar la seguridad de pasajeros y terceros", mediante la implementación de un procedimiento sistemático y regular de control de alcoholemia positiva en los choferes que conducen unidades del transporte masivo.

Desde el organismo señalaron que esta disposición busca no solo disminuir los riesgos de accidentes, sino también generar incentivos claros para que tanto empresas como conductores extremen las precauciones y eviten episodios vinculados al consumo de alcohol.

Entre los puntos centrales de la nueva normativa se establece que las empresas deberán realizar controles de alcoholemia en sus instalaciones, terminales, cabeceras, puntas de línea y en cualquier lugar donde comience el servicio.

Los exámenes deberán efectuarse de manera obligatoria antes del inicio de cada turno laboral y también podrán repetirse durante la jornada si así se considera necesario.

Además, la orden regulatoria fija que todo chofer afectado al servicio está obligado a someterse a los procedimientos destinados a determinar su estado de intoxicación alcohólica. En caso de detectarse cualquier nivel de alcohol en sangre, el conductor no podrá prestar servicio bajo ninguna circunstancia.

Ningún chofer de colectivo podrá iniciar ni continuar su turno si registra cualquier nivel de alcohol en sangre; las empresas estarán obligadas a realizar controles obligatorios a todos.

En esas situaciones, la empresa operadora tendrá la obligación de designar de manera inmediata un reemplazo para garantizar la continuidad y regularidad del servicio, sin que ello afecte la prestación a los usuarios.

Esta semana un chofer del transporte público urbano fue protagonista de un grave episodio este lunes por la mañana en pleno centro de Salta, cuando perdió el control del colectivo y chocó contra un poste de alumbrado.

Homologados

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) también dispuso que los controles deberán realizarse con instrumentos homologados, verificados periódicamente y debidamente certificados conforme a la normativa vigente. Asimismo, las empresas estarán obligadas a llevar un registro documentado de cada uno de los exámenes practicados.